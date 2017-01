Rukometna reprezentacija Francuske prvi je finalista Svjetskog prvenstva.

Foto: Twitter

Branitelj naslova i domaćin SP-a večeras je u Parizu u prvom polufinalnom susretu pobijedio selekciju Slovenije sa 31:25 (15:12).



Francuzi su odlično otvorili susret pa su u 11. minuti golom iskusnog Narcissea s dva igrača manje poveli sa 6:2. Uslijedile su tri pogreške Nikole Karabatića i Slovenija smanjuje na 6:5 do sredine prvog poluvremena. Domaći rukometaši su serijom 3:0 u 21. minuti ponovo došli do osjetnije prednosti, koju su uspjeli da zadrže do kraja poluvremena - 15:12.



Na krilima Remilija i Karabatića Francuska bježi na 19:15. Slovenci prijete, ali domaćin uspješno održava prednost na tri-četiri gola. U 45. minuti Remili postiže gol za najveću prednost 25:19. U posljednja četiri minuta domaći su ušli sa pet golova prednosti,a svi pokušaji selektora Slovenaca Veselina Vujovića da motiviše igrače da preokrenu rezultat nisu uspjeli, jer su Francuzi snažnom igrom u odbrani zaustavili sve napade protivnika.



U drugom polufinalu sutra od 20.45 sastaju se Hrvatska - Norveška.



Rezultat (polufinale):

Francuska - Slovenija 31:25 (15:12)

27. januara:

20.45 Hrvatska - Norveška



- utakmica za za 3. mesto

28. januara:

20.45 Slovenija - poraženi iz susreta Hrvatska - Norveška

- finale:

17.30 Francuska -pobjednik susreta Hrvatska - Norveška.



(FENA)