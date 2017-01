Rukometaš Norveške Sander Sagosen je izjavio kako je njegova reprezentacija zaslužila medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, prvu na nekom velikom takmičenju.

Foto: 24sata.info

Norveška će u polufinalu igrati protiv selekcije Hrvatske u petak u 20:45 sati.



"Igramo sjajno na ovom prvenstvu i sigurno smo zaslužili medalju. Na Evropskom prvenstvu nismo uspjeli, ali vjerujem da ovog puta možemo do medalje", rekao je Sagosen novinarima, dodajući da očekuje pobjedu protiv Hrvatske, iako, kako je kazao, neće niti nimalo lako.



Rukometaši Norveške na velikim takmičenjima do sada nisu uspjeli osvojiti medalju, iako tradicionalno igraju veoma dobro.



"Ovaj put imamo veliki motiv, želimo postati prva muška ekipa koja je osvojila medalju u rukometu za našu zemlju", dodao je Sagosen.



Norvežani će pokušati i da se revanširaju Hrvatskoj za poraz u meču za treće mjesto na posljednjem Evropskom prvenstvu.



Norveški rukometaš Kent Robin Tonnesen također smatra kako je selekcija Norveške na ovom prvenstvu do sada igrala veoma dobro.



"Sada smo mnogo iskusniji. Možemo pobijediti svakog protivnika. Ako ponovimo igru kao protiv selekcije Mađarske, možemo se nadati pobjedi", rekao je Tonnesen.



U prvom polufinalu SP-a večeras igraju domaćin Francuska i Slovenija.





(AA)