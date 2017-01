Enid Tahirović, nekadašnji proslavljeni golman rukometne reprezentacije BiH podnio je ostavku na poziciju u Izvršnom odboru Rukometnog saveza BiH, ali i dao otkaz na mjesto stručnog saradnika u bh. kući rukometa.

Enid Tahirović

“Dao sam ostavku na poziciju u Izvršnom odboru RS BiH, jer je sve ovo što se dešava počelo da utiče na moje zdravlje i raspoloženje. Jednostavno uzimam distancu od rukometa, dok ne dođu neki drugi ljudi kojima je rukomet na prvom mjestu. Neslaganje sa radom kancelarije, komisija, Izvršnog odbora je osnovni razlog, nema nikakvih koraka naprijed. Poslije dugog razmišljanja donio sam ovu odluku koja je konačna. Dugo sam ubjeđivao samog sebe da će se nešto promijeniti, ali mi je sve to počelo uticati na zdravlje. Nije Enid rukomet, bilo ga je i prije i poslije mene. Neka dođe neko drugi ko možda može nešto napraviti. Kada sam vidio da stalno udaram u 'zid' morao sam donijeti ovakvu odluku. Mnogima nije ni stalo da rukometu u BiH krene na bolje“, kazao je Tahirović za Anadolu Agency (AA).



Rukometni savez BiH i dalje nije izvršio preregistraciju u skladu sa Zakonom o sportu na državnom nivou. Kako Tahirović kaže od 6. decembra kada se Izvršni odbor saveza sastao i donio odluku da se od Poreske uprave F BiH zatraži prolongiranje datuma da se taj problem riješi, pa do danas nije ništa urađeno.



“Rok za preregistraciju je prolongiran do 21. januara, još uvijek niko nije došao i zabranio rad kancelariji saveza i ne znam šta će se dešavati. Druga odluka Izvršnog odbora bila je da mi i hrvatska komponenta napravimo modalitet federalnog saveza, a do dana današnjeg se ništa nije promijenilo. Bio sam samo jedan od 12 članova Izvršnog odbora i sticajem okolnosti član Predsjedništva, ali nisam uspio ništa dobro uraditi, iako sam pozvan da pomognem. U sve to se uvukla ogromna doza politike. Svaka ideja koju sam imao nije dobila podršku. Kao osoba kojoj je rukomet na prvom mjestu, ne želim više biti dio tog sistema“, završio je Tahirović.



Za člana Izvršnog odbora RS BiH, a potom i predsjednika Tahirović je izabran na Skupštini održanoj u septembru 2015. godine. Dan prije Tahirovića ostavku je Izvršnom odboru RS BiH ponudio i dugogodišnji generalni sekretar saveza Smajo Karačić.





(AA)