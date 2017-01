Večerašnjim susretima završeno je četvrtfinale Svjetskog rukometnog prvenstva u Francuskoj, a posljednji polufinalisti postali su Hrvatska i Slovenija.

Foto: HINA

Hrvatska je u četvrtfinalu napravila malo iznenađenje i savladala je Španiju rezultatom 30:29. Španci su bili dostojan protivnik Hrvatskoj samo u prvih deseetak minuta susreta, kada su se obje ekipe smjenjivale u vodtsvu.



Posljednje vodstvo na meču Španija je imala u 12. minuti kada je vodila sa 8:6, a potom Hrvatska pravi seriju 3:0 i prelazi u vodstvo 9:8 koje nije ispuštala do samog kraja meča.



Na poluvrijeme se otišlo pri rezultatu 17:15 za Hrvatsku, a početkom drugog poluvremena Hrvati su imali i pet golova razlike (21:16 i 23:18).



Posljednjih pet minuta meča bilo je izuzetno napeto. U 54. minuti Dujšebaev je pogodio za izjednačenje 28:28, no Duvnjak je već u narednom napadu ponovo doveo Hrvatsku u vodstvo 29:28.



Španija je potom promašila dva uzastopna napada, tačnije Stevanović je sjajno odbranio šuteve Canellasa i Dujšebaeva, a Horvat je u 58. minuti vratio Hrvatskoj dva gola prednosti (30:28).



Minutu i pol prije kraja Rivera je iz sedmerca smanjio na minus jedan (30:29), a Hrvatska je imala dva napada u sljedećih 60 sekundi, no oba puta Cindrić je bio neprecizan. Najprije je pod faulom pogodio prečku, a potom mu je golman Corrales zaustavio šut.



Španci su dobili priliku za izjednačenje u posljednjih 20 sekundi, no loše su odigrali napad, te je u posljednjoj sekundi Aguinagalde pokušao, ali je njegov šut završio u bloku hrvatskih igrača.



Hrvatsku je predvodio fenomenalni Marko Mamić sa 9 golova, dok je Fernandez u Španiji postigao 7 golova.



U drugom četvrtfinalu Slovenija je rutinski savladala Katar rezultatom 32:30. Na poluvremenu su izabranici Veselina Vujovića vodili sa 18:15, a u drugom poluvremenu prednost je iznosila i devet golova razlike u nekoliko navrata (27:18, 28:19, 29:20).



Marguč je predvodio Sloveniju sa 6 golova, dok je Roine postigao 8 za Katar.



U polufinalu će se u Parizu sastati Francuska - Slovenija (26. januar, 20:45 sati) i Norveška - Hrvatska (27. januar, 20:45 sati).







(Klix.ba)