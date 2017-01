Domaćin Svjetskog prvenstva Francuska drugi je polufinalista...

Foto: 24sata.info

Francuzi se teškom mukom izborili plasman među četiri najbolje selekcije.



Švedska je pred kraj prvog dijela preokrenula rezultat i na odmor otišla rezultatom 16:15. U drugom dijelu Švedska se držala do 51. minute, a onda se Francuska odvojila serijom 4:0 i to je bio ključni detalj meča. Na kraju je Francuska slavila s 33:30.



Triokolore su do pobjede vodili Kentin Mahe sa devet i Nedim Remili sa šest golova. Kod Švedske Jim Gottfridsson pogađao je sedam puta.







(SCsport)