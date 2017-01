Odigrane su još dvije utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva u rukometu koje se održava u Francuskoj. Slovenija je savladala Rusiju 32:26 ,dok je Španija savladala Brazil rezultatom 28:27.

Slovenija - Rusija 32:26



Utakmica Rusija – Slovenija počela je izjednačeno. U 5. minuti bilo je 3:3, ali su Rusi sa dva brza gola došli do 5:3. No, Slovenci su se vratili i u 16. minuti poveli 9:8, a vodili su i 11:10.



Međutim, neizvjesnost se nastavila pa su do kraja poluvremena Rusi vratili dva pogotka prednosti. Na odmor se otišlo kod rezultata 15:13. U reprezentaciji Rusije Dereven je postigao tri gola, dok je kod Slovenaca Dolonec četiri puta pogodio.



Na otvaranju drugog poluvremena Slovenci brzo poravnavaju na 17:17. Nakon toga dolaze i do prednosti 23:18. Bilo je jasno da Slovenci utakmicu okreću u svoju korist. U 47. minuti vodili su 26:20. U tom periodu igre Slovenci su održavali prednost od pet golova.



Na kraju su Slovenci slavili 32:26. Slovenija će u četvrtfinalu igrati sa pobjednikom iz dvoboja Njemačka – Katar.



Brazil - Španija 27:28



Dvoboj Brazila i Španije ponudio je u uvodnim minutama veliku borbu. Bilo je 3:3, 4:4, 5:5. Brazil je često imao jedan gol prednosti, a polovinom prvog poluvremena uspjeli su povesti dva gola prednosti. Nešto kasnije u 20. minuti Brazil je došao do 11:8. Vodstvo od dva ili tri gola zadržali su do kraja prvog dijela, bilo je 18:16 kada su otišli na odmor.



U nastavku su Španci zaigrali nešto bolje. U 40. minuti stigli do poravnanja, semafor je pokazivao 20:20. Neizvjesnost je nastavljena, igrao se gol za gol, pa je često bilo neriješeno. Semafor je u 48. minuti pokazivao 24:24. U 28.minuti bilo je 26:26, ali su Španci poveli 27:26.



Potom su u posljednjoj minuti postigli još jedan pogodak i stigli do važnog trijumfa.



Na kraju je bilo 28:27 za Španiju koja će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Hrvatska – Egipat koji se igra u nedjelju.





