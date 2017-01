Francuska je trijumfom nad Islandom postala drugi četvrtfinalista Svjetskog rukometnog prvenstva.

Nikola Karabatić

Islanđani su odlično igrali samo u prvih 20 minuta, kada su konstantno imali prednost čak i do tri gola razlike, no strpljivi domaćini Svjetskog prvenstva su najprije došli do izjednačenj, a potom u 21. minuti nakon kontranapada i Karabatićeve asistencije za Guigoua i poveli sa 9:8.



Od tog trenutka utakmica je otišla u samo jednom pravcu i Francuzi su iz minute u minutu povećavali prednost.



Maksimalnih plus sedam (23:16) bilo je sredinom drugog poluvremena, te su izabranici Didiera Dinarta mirno priveli meč kraju i slavili sa 31:25.



Francuze su do pobjede vodili Guigou sa 6, te Remili i Fabregas sa po 5 golova, dok je Karason bio jedini raspoloženi Islanđanin sa 7 golova.



Francuzi će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz sutrašnjeg duela Švedske i Bjelorusije.





(Klix.ba)