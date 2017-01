Odigrane su tri utakmice 4. kola Svjetskog prvenstva u rukometu koje se igra u Francuskoj. U grupi B snage su odmjerili Makedonija i Španija, a krajnji rezultat glasio je 29:25 za Furiju. Ugrupi C Hrvatska je savladala Čile 37:22, dok je u grupi D Švedska bila bolja od Katara 36:25.

Danijel Šarić na golu Katara

Španija je bolje otvrila dvoboj sa Makedonijom.U 15. minuti vodili su 6:4. Ipak, do kraja prvog poluvremena Makedonci su zaigrali nešto bolje pa se na odmor otišlo kod rezultata 14:14. I drugi dio je bio neizvjestan na početku. Međutim, Španci su slomili otpor Makedonaca u posljednjih deset minuta i stiglo do važne pobjede rezultatom 29:25. Španija ima maksimalan učinak u četiri odigrana meča.



Favorizovana Hrvatska igrala je sa rezervnim sastavom protiv Čilea. Nakon polovine prvog dijela bilo je 10:5 za Hrvate koji su igrali izvanredno. Na odmor su Hrvati otišli sa prednošću 17:9. Prednost se povećavala u drugom poluvremenu. Na kraju je bilo 37:22. Hrvatska će se sa Njemačkom boriti za prvo mjesto u grupi C.



Švedska je težila da u uvodnim minutama stekne prednost protiv Katara. U 19. minuti vodili su 11:7. Šveđanis u čuvali prednost, a nakon prvog poluvremena vodili su 19:12. Šveđani su držali sedam ili osam golova prednosti i u nastavku. Na kraju je semafor pokazivao 36:25.



Tabela grupa B

1.Španija 4 4 0 0 8

2. Slovenija 4 3 1 0 7

3.Makedonija 4 2 0 2 4

4.Island 4 1 1 2 3

5.Tunis 4 0 2 2 2

6.Angola 4 0 0 4 0



Tabela grupe C

1. Njemačka 4 4 0 0 8

2. Hrvatska 4 4 0 0 8

3. Mađarska 4 2 0 2 4

4. Bjelorusija 4 1 0 3 2

5. Čile 4 1 0 3 2

6. Saudijska Arabija 4 0 0 4 0



Tabela grupe D

1.Danska 4 3 1 0 7

2.Egipat 4 3 0 1 6

3.Švedska 4 3 0 1 6

4. Katar 4 2 0 2 4

5. Bahrain 4 0 1 3 1

6.Argentina 4 0 0 4 0







