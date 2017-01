Njemački rukometaši u srijedu su svladali reprezentaciju Bjelorusije sa 31-25 (16-16) u utakmici 4. kola skupine C Svjetskog prvenstva u Francuskoj, odigranoj u Rouenu, pa je uz Francusku, Hrvatsku, Španjolsku i Dansku ostala kao peta reprezentacija s maksimalnim učinkom u dosadašnjim nastupima.

Foto: 24sata.info

Bjelorusi su držali korak s aktualnim europskim prvacima u prvom poluvremenu koje je završilo 16-16. No, Nijemci su već u 37. minuti stvorili prednost od četiri pogotka koju su do kraja utakmice povećali do konačnih +6 (31-25). Najbolji strijelci Njemačke bili su Uwe Gensheimer sa osam i Steffen Fath sa šest golova.



U posljednjoj utakmici 4. kola u skupini C hrvatski rukometaši će od 20.45 sati protiv Čilea tražiti četvrtu uzastopnu pobjedu, prenosi Hina.



Danska je pobjedom nad Bahreinom 30-26 osigurala prvo mjesto u skupini D, a o redoslijedu od drugog do četvrtog mjesta odlučivat će Egipat, Švedska i Katar.



Skupina A - 4. kolo

Norveška - Brazil 39-26 (18-13)

Poljska - Japan 26-25 (9-11)

Rusija - Francuska 24-35 (11-16)

Ljestvica:

1. Francuska 4 4 0 0 128-87 8

2. Norveška 4 3 0 1 117-101 6

3. Rusija 4 2 0 2 111-112 4

4. Brazil 4 2 0 2 97-118 4

5. Poljska 4 1 0 3 90-99 2

6. Japan 4 0 0 4 97-123 0



Skupina B - 4. kolo

Španjolska - Makedonija (20.45)

Ljestvica:

1. Slovenija 4 3 1 0 125-100 7

2. Španjolska 3 3 0 0 95-66 6

3. Makedonija 3 2 0 1 87-81 4

4. Island 4 1 1 2 101-94 3

5. Tunis 4 0 2 2 101-110 2

6. Angola 4 0 0 4 88-148 0



Skupina C - 4. kolo

Saudijska Arabija - Mađarska 24-37 (10-17)

Bjelorusija - Njemačka 25-31 (16-16)

Hrvatska - Čile (20.45)

Ljestvica:

1. Njemačka 4 4 0 0 131-86 8

2. Hrvatska 3 3 0 0 90-76 6

3. Mađarska 4 2 0 2 122-111 4

4. Bjelorusija 4 1 0 3 107-120 2

5. Čile 3 1 0 2 75-97 2

6. Saudijska Arabija 4 0 0 4 97-132 0



Skupina D - 4. kolo

Argentina - Egipat 26-31 (10-13)

Danska - Bahrein 30-26 (17-13)

Švedska - Katar (20.45)

Ljestvica:

1. Danska 4 4 0 0 125-101 8

2. Egipat 4 3 0 1 112-110 6

3. Švedska 3 2 0 1 93-60 4

4. Katar 3 2 0 1 73-61 4

5. Bahrein 4 0 0 4 93-126 0

6. Argentina 4 0 0 4 82-120 0



(FENA)