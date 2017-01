U okviru 4. kola grupe A Svjetskog prvenstva u rukometu Francuska je pobijedila Rusiju rezultatom 35:24, dok je u grupi B Island bio bolji od Angole 33:19.

Foto: Twitter

Francuzi, koji su domaćini prvenstva, bolje su otvorili okršaj sa Rusima. Poveli su rezultatom 3:1, a dva gola postigao je Dipanda. Nekoliko minuta kasnije semafor je pokazivao 5:3. Trikolori su konstantno držali prednost. Prvi dio okončan je vodstvom Francuza 16:11.



I u nastavku su Trikolori držali stečeno vodstvo, a posebno je bio raspoložen Dipanda. Do 40. minute igre postigao je osam pogodaka. U tim trenucima domaćini prvenstva vodili su 22:17. Francuska je u drugom poluvremenu igralo još bolje, a na kraju su pobijedili sa 35:24. Iz četiri utakmice Trikolori imaju isto toliko pobjeda.



U grupi B Island je od prvog minuta dao do znanja Angoli da je favorit. Sigurdsson je postigao četiri gola u prvih deset minuta, a Island je vodio 7:4. U 18. minuti bilo je 11:6. Do kraja prvog poluvremena Islanđani su povećali prednost. Na odmor se otišlo kod rezultata 16:8. Islanđani su dominirali parketom i u drugom dijelu. Bilo je samo pitanje kojim rezultatom će slaviti. Krajnji rezultat glasio je 33:19.





Grupa A - 4. kolo

Norveška - Brazil 39:26 (18:13)

Poljska - Japan 26:25 (9:11)

Rusija - Francuska 24:35 (11:16)



Tabela:

1. Francuska 4 4 0 0 128:87 8

2. Norveška 4 3 0 1 117:101 6

3. Rusija 4 2 0 2 111:112 4

4. Brazil 4 2 0 2 97:118 4

5. Poljska 4 1 0 3 90:99 2

6. Japan 4 0 0 4 97:123 0



Grupa B - 4. kolo

Slovenija - Tunis 28:28 (15:13)

Angola - Island 19:33 (8:16)



Tabela:

1. Slovenija 4 3 1 0 125:100 7

2. Španija 3 3 0 0 95:66 6

3. Makedonija 3 2 0 1 87:81 4

4. Island 4 1 1 2 101:94 3

5. Tunis 4 0 2 2 101:110 2

6. Angola 4 0 0 3 88:148 0





(Klix.ba)