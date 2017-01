Rukometaši Njemačke očekivano su svladali Saudijsku Arabiju sa 38-24 (21-13) u posljednjoj utakmici 3. kola skupine C na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj te su, zbog bolje gol-razlike, ponovno zasjeli na čelo ljestvice ispred Hrvatske, koja će u srijedu u Rouenu igrati utakmicu 4. kola protiv Čilea (20.45 sati).

Steffen Fath je sa šest golova bio najefikasniji igrač Njemačke, a po pet pogodaka postigli su Patrick Groetzki i Kai Hafner.



Najuzbudljiviju utakmicu u poslijepodnevnom dijelu programa u utorak su odigrali Slovenija i Tunis koji su podijelili bodove. Tunižani su šest minuta prije kraja imali čak pet pogodaka viška (28-23), ali je reprezentacija pod vodstvom Veselina Vujovića uspjela serijom 5-0 doći do boda. Izjednačujući pogodak je postigao Blaž Janc pet sekundi prije kraja utakmice, a to mu je bio šesti gol na utakmici. Najbolji strijelac Slovenije bio je Vid Kavtičnik sa sedam golova, dok je Tunižane sa osam pogodaka predvodio Mosbah Sanai.



Skupina A - 4. kolo

Norveška - Brazil 39-26 (18-13)

Poljska - Japan 26-25 (9-11)

Rusija - Francuska (20.45)

Ljestvica:

1. Francuska 3 3 0 0 93-63 6

2. Norveška 4 3 0 1 117-101 6

3. Rusija 3 2 0 1 87-77 4

4. Brazil 4 2 0 2 97-118 4

5. Poljska 4 1 0 3 90-99 2

6. Japan 4 0 0 4 97-123 0



Skupina B - 4. kolo

Slovenija - Tunis 28-28 (15-13)

Angola - Island (20.45)

Ljestvica:

1. Slovenija 4 3 1 0 125-100 7

2. Španjolska 3 3 0 0 95-66 6

3. Makedonija 3 2 0 1 87-81 4

4. Tunis 4 0 2 2 101-110 2

5. Island 3 0 1 2 68-75 1

6. Angola 3 0 0 3 69-115 0



Skupina C - 3. kolo

Njemačka - Saudijska Arabija 38-24 (21-13)

Ljestvica:

1. Njemačka 3 3 0 0 100-61 6

2. Hrvatska 3 3 0 0 90-76 6

3. Mađarska 3 1 0 2 85-87 2

4. Bjelorusija 3 1 0 2 82-89 2

5. Čile 3 1 0 2 75-97 2

6. Saudijska Arabija 3 0 0 3 73-95 0



Skupina D - 3. kolo

Katar - Argentina 21-17 (9-2)

Ljestvica:

1. Danska 3 3 0 0 95-75 6

2. Švedska 3 2 0 1 93-60 4

3. Katar 3 2 0 1 73-61 4

4. Egipat 3 2 0 1 81-84 4

5. Bahrein 3 0 0 3 67-96 0

6. Argentina 3 0 0 3 56-89 0







(FENA)