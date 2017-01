Marko Tarabochia, rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i srednji bek poljskog vicešampiona Wisle Plock za Anadolu Agency (AA) ističe da je tokom proteklih priprema iz dana u dan bio vidljiv napredak u igri bh. tima. Po njemu dosta se popravila igra u odbrani, te u kontri i polukontri.

Foto: AA

“Odigrali smo tri utakmice sa Makedonijom i dvije sa Saudijskom Arabijom. Vježbali smo naš sistem igre i mislim da smo napravili dobar posao. Dosta smo popravili dosta obranu, kontru i polukontru. Više smo trčali, vježbali smo u napadu neke kombinacije i odlično su nam došle ove pripreme. Vratili smo se u Sarajevo i još nekoliko dana trenirali na nekim detaljima i zaista mislim da smo se dobro pripremili za ono što nas čeka u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo“, kaže Tarabochia i dodaje:



“Svakim danom, što smo više na okupu i zajedno igramo, bolje se razumijemo na terenu. Tako je bilo i protiv Makedonaca. Prvu utakmicu smo malo lošije odigrali, ali drugu i treću smo možda bili i bolji, pa smo čak mogli i pobijediti. Naprimjer, Makedonija se sprema za Svjetsko prvenstvo, a protiv njih smo pokazali kvalitet što nam puno znači. Imamo dvije utakmice sa Finskom i za to se moramo dobro pripremiti. Važno je da još poboljšamo neke segmente u igri i što spremniji dočekamo te susrete u maju.“



U uvodnim ogledima sa Španijom u gostima i sa Austrijom u “Skenderiji“ bh. rukometaši su upisali poraze, pa se dvije pobjede protiv Finske u nastavku kvalifikacija za EURO 2018 nameću kao imperativ, čega je svjestan i Tarabochia.



“Te prve dvije utakmice sa Španijom i Austrijom smo mogli bolje odigrati. Međutim, bio je to novi početak. Selektor je donio neke novi stvari koje smo morali istrenirati i izvježbati. Tako da kada bi danas igrali te utakmice mislim da bi to izgledalo puno bolje. Sa Fincima imamo velike šanse, već ih analiziramo. Imamo taj program koji nam je selektor obezbijedio uz pomoć kojeg možemo veoma dobro analizirati protivnika. Imamo bolje pojedince od Finske i ako još iskristaliziramo neke stvari koje su nam bitne možemo ih savladati“, smatra Tarabochia.



Kada je u pitanju program Sideline uz pomoć kojeg stručni štab, ali i reprezentativci BiH mogu analizirati svoju, ali i igru protivnika u svakom trenutku, Tarabochia kaže da je izuzetno koristan.



“Puno nam koristi taj program, jer u svakom trenutku na bilo kojem uređaju možeš uzeti neki materijal i analizirati. Puno nam znači. Tako funkcioniraju veliki klubovi i pripreme za utakmicu su identične. Vrlo je bitno da prije nego što dođeš na teren vidiš protivnika i znaš kako se kreće i šta radi, te koje su njegove prednosti, kako bi to mogao iskoristiti. Zaista je riječ o odličnom programu“, kazao je Tarabochia.



Srednji bek bh. reprezentacije karijeru je počeo u Zagrebu, a zatim igrao za Medveščak, Maribor i Azoty-Pulawy, da bi 2015. godine prešao Wislu Plock, uz aktuelnog evropskog šampiona Vive Kielce, jedan od dva najjača poljska kluba. Ugovor sa Wislom mu ističe na ljeto ove godine, ali kako sada stvari stoje vjerovatno će ga produžiti. Ovaj odlični 27-godišnji rukometaš za reprezentaciju BiH debitovao je 11. juna 2015. godine protiv Bjelorusije u kvalifikacijama za EURO 2016.

(AA)