Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je završila pripreme tokom kojih je, osim na Ilidži, bila u Makedoniji i Srbiji, gdje je odigrala pet test utakmica. U tri ogleda rival bh. rukometaš bila je Makedonija, a u dva Saudijska Arabija, selekcije koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, koje je sinoć počelo.

Bilal Šuman / 24sata.info

Bilal Šuman, selektor rukometnog nacionalnog tima nije krio da je veoma zadovoljan onim što je urađeno u periodu od desetak dana, te se nada da će to, uz mini pripreme krajem aprila, biti dovoljno za dvije pobjede protiv Finske u kvalifikacijama za EURO 2018, koje su na programu početkom maja.



U razgovoru za Anadolu Agency (AA) istakao je da je zadovoljan većinom segmenata napadačke igre BiH, ali da još uvijek treba raditi na pozicionom napadu, jer su golovi sa bekovskih pozicija neophodni za dobar rezultat.



“Ovaj period smo odlično iskoristili, odigrali pet utakmica i odradili 18 treninga. To je jako pozitivno i prava je stvar za nas što radimo na ovaj način, s obzirom da nismo učesnici Svjetskog prvenstva. Igrali smo sa Makedonijom i Saudijskom Arabijom. Bili smo njihovi gosti u Skoplju i Beogradu, te smo uz to radili i na Ilidži. Igrači su pokazali želju i volju da budu tu. Odvojili su svoje vrijeme, koje su mogli iskoristiti za odmor od klupskih obaveza. Međutim, bili su se reprezentacijom“, kaže selektor Šuman i nastavlja:



“Radili smo na mnogim segmentima igre, a prioritet nam je bila kontra i polukontra, te brzi centar. U tom segmentu smo zadovoljni napretkom. Od 85 golova protiv Makedonije čak 45 smo postigli iz takve igre. To je odlično funkcionisalo. Prosjek golova nam je bio 30 i ukoliko zadržimo ovaj kontinuirani napredak mislim da u kvalifikacijama možemo napraviti dobar rezultat i plasirati se na Evropsko prvenstvo.“



Šuman naglašava da su na putu ka EURO 2018 u Hrvatskoj ključne dvije utakmice sa Finskom u mjesecu maju. Posebno važna biće prva utakmica sa Fincima, koja će se igrati u Goraždu 3. ili 4. maja.



“Sve u svemu mogu biti zadovoljan. Igrači su i ovaj put pokazali da zaista žele da budu u reprezentaciji. Minutažu u novembru nismo mogli dati svima, ali smo zato ovu priliku iskoristili da roster proširimo. Dosta smo rotirali i svi igrači koji su bili pozvani dobili su šansu da pokažu šta i koliko mogu. Stručni štab je tako dobio jasniju sliku, a u isto vrijeme smo uigravali dosta toga“, priča Šuman.



Konkretno tokom priprema radilo se na mnogim detaljima u igri bh. tima, kao što je na primjer igra sedam na šest, igrač više, igrač manje. No, Šuman kaže i da je svjestan gdje za sada najviše “škripi“ u igri njegovih izabranika.



“Igrač manje u napadu je funkcionisao odlično, kao i u odbrani. Imamo mnogo pomaka u napadu na igrača više. Imam jednu boljku na kojoj radimo. Još uvijek nam nedostaje tih šest ili sedam golova iz pozicionog napada, odnosno sa vanjskih pozicija. Tokom ovih priprema smo imali hendikep da smo na raspolaganju imali samo jednog ljevaka Dejana Malinovića, i to samo u prvoj utakmici. Na toj igri šest na šest ćemo raditi i u budućnosti, jer su nam golovi iz vana jako važni. Međutim, ostali segmenti igre za sada funkcionišu veoma dobro. Uz to naša baza mora biti ta odbrana 6-0, koju možemo da igramo veoma dobro protiv bilo kojeg protivnika. Imamo i alternativnu odbranu 5-1 sa Alenom Ovčinom ili Tomislavom Nuićem na prednjem, pa smo i na tome radili. Kada sve sagledam tokom 20 dana priprema, u novembru i sada, stvorili smo neki koncept igre reprezentacije BiH. Već zna i nazire se kakav je naš stil, ali moramo održati kontinuitet okupljanja“, kazao je Šuman.



Selektor je dodao da je optimista i da sa okupljanjem u aprilu pred oglede sa Finskom bh. tim može spreman dočekati dvomeč sa Finskom u kojem se dvije pobjede nameću kao imperativ.



Osim dvije utakmice sa Finskom koje će se igrati u maju, bh. tim do kraja kvalifikacija za EURO 2018 u grupi “3“ u junu čekaju još ogledi sa Španijom na domaćem parketu i Austrijom u gostima. Na EP će se plasirati po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od sedam grupa, te najbolja trećeplasirana.

(AA)