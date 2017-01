Utakmicom između domaće reprezentacije Francuske i Brazila u Nantesu danas počinje 25. svjetsko prvenstvo za rukometaše.

Prvenstvo će biti održano u osam gradova: Lilleu, Parizu, Nantesu, Montpellieru, Albertvilleu, Rouenu, Metzu i Brestu. U četiri grupe učestvovat će ukupno 24 ekipe (šest u svakoj grupi) od kojih prve četiri nastavljaju takmičenja u osmini finala nokaut faze, dok ostali razigravaju za pozicije od 17. do 24. mjesta.



Uz selekcije Francuske i Brazila u A-grupi (Nantes) još će igrati Poljska, Rusija, Norveška i Japan, B-grupu (Metz) sačinjavaju Španija, Slovenija, Makedonija, Island, Tunis i Angola, u C-grupi (Rouen) su Njemačka, Hrvatska, Bjelorusija, Mađarska, Čile i Saudijska Arabija, a u D-grupi (Pariz) Katar, Danska, Švedska, Egipat, Bahrein i Argentina.



Naslov prvaka branit će selekcija Francuske, koja se, uz olimpijskog prvaka Dansku i evropskog prvaka Njemačku, ubraja u prve favorite takmičenja.



U uži krug kandidata za medalje spadaju Španci i Hrvati, dok ''iz sjene'' mogu iznenaditi Norvežani, Islanđani, Šveđani i Mađari.



U osminu finala takmičenja plasirat će se po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe, a križaju se grupe A i B te C i D.



Utakmice osmine finala će se igrati u Montpellieru, Albertvillu, Parizu i Lillu, gdje će biti odigrane i četvrtfinalne utakmice. Polufinalni susreti, meč za treće mjesto i finale će biti odigrani u pariškoj ''AccorHotels Areni''.



Raspored utakmica u grupnoj fazi takmičenja na 25. svjetskom rukometnom prvenstvu (od 11. do 28. januara):



A-grupa: (Nantes):

- 1. kolo:

- 11. januar (Pariz):

20.45 Francuska - Brazil

- 12. januar:

17.45 Rusija - Japan

20.45 Norveška - Poljska

- 2. kolo:

- 13. januar:

17.45 Japan - Francuska

- 14. januar:

14.45 Brazil - Poljska

17.45 Norveška - Rusija

- 3. kolo:

- 15. januar:

17.45 Francuska - Norveška

20.45 Brazil - Japan

- 16. januar:

20.45 Poljska - Rusija

- 4. kolo:

- 17. januar:

14.00 Norveška - Brazil

17.45 Poljska - Japan

20.45 Rusija - Francuska

- 5. kolo:

- 19. januar:

14.00 Rusija - Brazil

17.45 Francuska - Poljska

20.45 Japan - Norveška



B-grupa (Metz):

- 1. kolo:

- 12. januar:

14.00 Slovenija - Angola

17.45 Makedonija - Tunis

20.45 Španija - Island

- 2. kolo:

- 14. januar:

14.45 Island - Slovenija

17.45 Tunis - Španija

20.45 Angola - Makedonija

- 3. kolo:

- 16. januar:

14.45 Island - Tunis

17.45 Slovenija - Makedonija

20.45 Španija - Angola

- 4. kolo:

- 17. januar:

17.45 Slovenija - Tunis

20.45 Angola - Island

- 18. januar:

20.45 Makedonija - Španija

- 5. kolo:

- 19. januar:

14.00 Tunis - Angola

17.45 Makedonija - Island

20.45 Španija - Slovenija



C-grupa (Rouen):

- 1. kolo:

- 13. januar:

14.00 Bjelorusija - Čile

17.45 Njemačka - Mađarska

20.45 Hrvatska - Saudijska Arabija

- 2. kolo:

- 14. januar:

20.45 Mađarska - Hrvatska

- 15. januar:

17.45 Čile - Njemačka

20.45 Saudijska Arabija - Bjelorusija

- 3. kolo:

- 16. januar:

17.45 Mađarska - Čile

20.45 Hrvatska - Bjelorusija

- 17. januar:

17.45 Njemačka - Saudijska Arabija

- 4. kolo:

- 18. januar:

14.00 Saudijska Arabija - Mađarska

17.45 Bjelorusija - Njemačka

20.45 Hrvatska - Čile

- 5. kolo:

- 20. januar:

14.00 Saudijska Arabija - Čile

17.45 Njemačka - Hrvatska

20.45 Bjelorusija - Mađarka



D-grupa (Pariz):

- 1. kolo:

- 13. januar:

14.00 Katar - Egipat

17.45 Švedska - Bahrein

20.45 Danska - Argentina

- 2. kolo:

- 14. januar:

17.45 Danska - Egipat

- 15. januar:

14.45 Argentina - Švedska

17.45 Bahrein - Katar

- 3. kolo:

- 16. januar:

17.45 Egipat - Bahrein

20.45 Danska - Švedska

- 17. januar:

17.45 Katar - Argentina

- 4. kolo:

- 18. januar:

14.00 Argentina - Egipat

17.45 Danska - Bahrein

20.45 Švedska - Katar

- 5. kolo:

- 20. januar:

14.00 Bahrein - Argentina

17.45 Švedska - Egipat

20.45 Katar - Danska



Osmina finala igra se 21. i 22. januara, dok je četvrtfinale na rasporedu 24. januara. Polufinale se igraju 26. i 27. januara, a finale u nedjelju, 29. januara.



