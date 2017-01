Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Saudijsku Arabiju sa 28:22 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.

U veoma borbenoj i dinamičnoj utakmici punoj žestokih duela i lijepih akcija, naročito izabranika bh. selektora Bilala Šumana, naš tim je od prve minute kontrolisao rezultat i držao pobjednilčku tenziju od početka do kraja meča.



Već na startu naši su dali do znanja Saudijcima da smo bolji takmac. Nakon početnih 2:2 napravili smo seriju 5:0 i na krilima čvrste, dobre odbrane, odličnog Benjamina Burića na golu, efikasnih Vranješa, Vražalića i Nuća došli na 7:2 u 12. minuti.



Tenzija u našoj igri nije splasnula do kraja poluvremena koje smo završili vodstvom 14:8.



U drugom dijelu identična slika, istina Saudijci su uspjeli smanjiti i na četiri gola zaostatka, ali nisu uspjeli ugroziti naše vodstvo.

Benjamin Burić je s 15 odbrana od čega četiri sedmerca bio odličan, u drugom dijelu je priliku dobio Efendić i odlično je iskoristio skinuvši dva penala. Marin Vegar je ponovo bio najefikasniji sa 6 golova, pratio ga je Senjamin Burić sa 5.



Generalna ocjena je da su svi koji su dobili priliku opravdali povjerenje i bila je ovo prva pobjeda Bilala Šumana na klupi BiH protiv selekcije koja će za manje od sedam dana nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj.



BiH – S. Arabija 28:22



Dvorana na Košutnjaku. Sudije: Marko Boričić i Dejan Marković (Srbija). Sedmerci: BiH 3(2), S. Arabija 10 (3). Isključenja: BiH 14, S. Arabija 14 minuta. Crveni karton: Vranješ (BiH) – tri isključenja. Rezultat: BiH – S. Arabija 28:22 (14:8).



BOSNA I HERCEGOVINA: B. Burić (15 odbrana, 4 sedmerca), Serdarević, Efendić (5 odbrana, 2 sedmerca), Ovčina 3, Nuić 3, Terzić 1, Vegar 6, Čelica, Lončar, Tarabochia 3 (2), Marjanac, Karačić, Pavlak 1, Malinović, Vražalić 3, Jarak, Zulfić, S. Burić 5, Vranješ 3, Prce, Toromanović. Selektor: Bilal Šuman.



SAUDIJSKA ARABIJA: Al Saeed (11 odbrana), Al Salem, Almontury, Abu Alrahi 2. Al Abass, Alabdulali, Aziz Rada 5, Aljanabi 2, Alabas, Alfarhan, Almohasen, Al Salem 5, Al Obaidi 1, Al Hamad, Alhannabi, Almaa, Alzaer. Al Safar. Selektor: Nenad Kljaić.

