Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je prvi dio pripremnog ciklusa u Skoplju gdje je odigrala tri prijateljske utakmice protiv selekcije Makedonije.

Bilal Šuman / 24sata.info

Izabranici selektora Bilala Šumana u dosta oslabljenom sastavu poraženi su u tri meča protiv Makedonije (28:24, 35:31 i 32:30), selekcije koja se priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a selektor BiH je zadovoljan ovim dijelom priprema u kojem je njegova ekipa uvježbavala specifične segmente igre.



"U Makedoniji smo obavili tri treninga i odigrali tri utakmice u kojima smo vježbali kontre, polukontre i brzi centar, a moram naglasiti da smo taj segment odlično odradili s obzirom na to da smo postigli 18 golova iz segmenta igre koji smo vježbali. Ima još mnogo toga na čemu moramo raditi, ali zadovoljan sam s obzirom na to da smo u ovim mečevima nastupili bez nekoliko standardnih igrača", rekao je Šuman za Fenu.



BiH je protiv Makedonaca nastupila bez Malinovića koji ima povredu koljena, te Panića, Toromanovića i Prce, a vjerovatno će bez ovih rukometaša igrati i u dva nadolazeća meča protiv Saudijske Arabije u Beogradu.



Bh. rukometaši će danas imati dva treninga, a u subotu u 15 sati avionom lete za Beograd. U glavnom gradu Srbije reprezentaciju BiH očekuju dva susreta sa Saudijskom Arabijom. Prvi meč je 8. januara, a drugi 9. januara kada je u popodnevnim satima planiran povratak u Sarajevo.



"Protiv Saudijske Arabije želimo dodatno uvježbati segmente igre koje smo vježbali u Makedoniji. Može to još bolje, a moram pohvaliti igrače koji zaista imaju veliku želju i ljubav prema reprezentaciji. Ovo je odlična turneja koja je veoma važna za naš tim. Atmosfera u ekipi je odlična i drago mi je što smo uspjeli obaviti ovaj dio posla. Nadam se da će i finansijska situacija u Savezu biti bolja, što bi nama značajno olakšalo posao", zaključio je Šuman.



Reprezentacija će u Sarajevu ostati na okupu još sedam dana, gdje će u svojoj stalnoj bazi na Ilidži trenirati i pripremati se za predstojeće utakmice u nastavku kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj. U ovom dijelu priprema ekipi će se pridružiti Prce i Toromanović.



Reprezentaciju BiH očekuju još četiri kvalifikacione utakmice - dvomeč s Finskom 3. i 6. maja, domaći susret sa Španijom 14. juna, te tri dana kasnije gostujući susret protiv Austrije.

(FENA)