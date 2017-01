Muška rukometna reprezentacija BiH doputovala je u Skoplje, gdje je danas od 17.45 sati očekuje prva od tri prijateljske utakmice sa selekcijom Makedonije.

Bilal Šuman / 24sata.info

Kompletan aranžman koštao je oko 120.000 KM.



No, malo je nedostajalo da put u Makedoniju propadne jer nikoga nije bilo da plati autobus.



Iz svog džepa troškove puta od 3000 KM platio je selektor Bilal Šuman, piše Dnevni avaz.



Cilj i ovoga okupljanja ali i narednog koje će biti organizovano do maja je što bolja priprema za naredne dvije utakmice kvalifikacija za EP u Hrvatskoj.



Bh. rukometašu će u naredna tri dana odigrati tri kontrolne utakmice sa selekcijom Makedonije, koja se priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj (od 9. do 25. januara).



Nakon susreta s Makedonijom izabranici selektora Bilala Šumana 7. januara putuju u Beograd gdje će odigrati još dvije prijateljske utakmice sa selekcijama Saudijske Arabije (8. januara) i Bahreina (9. januara), koje se također pripremaju za SP.



Reprezentacija BiH se vraća u Sarajevo 9. januara i na okupu će ostati još sedam dana, gdje će u svojoj stalnoj bazi na Ilidži trenirati i pripremati se za predstojeće utakmice u nastvaku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2018. u Hrvatskoj.



Reprezentaciju BiH očekuju još četiri kvalifikacione utakmice – dvomeč s Finskom 3. i 6. maja, domaći susret sa Španijom 14. juna, te tri dana kasnije gostujući susret protiv Austrije. Do utakmica s Fincima planirano je još jedno okupljanje u aprilu.







(SCsport)