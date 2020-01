Nogometaši Čelika, koji su u petak okončali devetodnevne pripreme u Ljubuškom, ipak neće kako su bili planirali već sutra otputovati na drugu pripremnu fazu u Antaliju - kazao je u izjavi za Fenu sportski direktor Edin Prljača.

Arhiv / 24sata.info

Zeničani za sutra nisu rezervisali avionske karte, a u Antaliji bi trebali odigrati pet utakmica te ostati do 10. februara. Prvi bi im rival trebala biti ukrajinska Zorya.



-Svi igrači dobili su slobodne dane i već večeras trebaju ponovo biti u Zenici, ali ćemo tek sutra saznati kada krećemo u Antaliju. Vjerujem da ćemo otputovati do srijede - kaže Prljača.



On najavljuje da će putovati 25 igrača te da će im se u Antaliji, najvjerovatnije, priključiti i Paragvajac Filipito Caros te Armel Bradji Dakouri iz Obale Slonovače. Oni su i jesenas bili članovi kluba, ali nisu bili na prozivci niti su odradili prvu fazu priprema u Ljubuškom.



S ekipom neće putovati Haris Dilaver, Anel Dedić, Ševko Okić, Nermin Jamak, Luka Miletić, Tarik Isić, Ljubiša Pecelj, Stipe Brekalo i Petar Raguž, koji su pod ugovorom, ali su odlučili tužiti klub zbog neizmirenih finansijskih obaveza. Klub je, s druge strane, kako kaže Prljača, sve pomenute igrače suspendirao.



-Samo su, mislim u ponedjeljak, klupskom ljekaru nalaze da ne mogu trenirati donijeli Dilaver i Dedić, ali tek ćemo vidjeti da li je to validno ili nije.



Od igrača koji nisu bili na prozivci, putuju samo Vedran Vrhovac i Ante Blažević, koji su se ekipi priključili već u Ljubuškom- kaže Prljača.



