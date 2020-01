Željezničar danas počinje sa pripremama za proljetni dio sezone, a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su se obratili šef struke, Amar Osim i novi kapiten, Semir Štilić.

Foto: Damir Hajdarbašić, www.fkz.ba

- Ovo su bile želje prilikom ovakvog povratka. Radio sam cijeli život da dobijem nešto ovako, dodatna pogodnost je kapitenska traka. Mislim da mogu ekipi pomoći kao vođa na terenu. Ogromna želja je titula, znamo svi kada je Željo posljednji put osvojio titulu, uradićemo sve da dođemo do titule, ali puno faktora utiče na to. Ono što bude do nas uradićemo sto posto, pripremiti se dobro za svaku utakmicu i probati donijeti titulu na Grbavicu, zaključio je Štilić.





(24sata.info)