Fudbalski klub Željezničar danas je na stadionu Grbavica počeo pripreme za drugi dio sezone.

Amar Osim / 24sata.info

Šef stručnog štaba Amar Osim na pres-konferenciji govorio je o igračkom kadaru s kojim Željezničar respolaže u nastvaku sezone. Naglasio je da će biti teško nadomjestiti odlazak najboljeg strijelca Sulejmana Krpića.



- Da imamo 15 miliona eura budžet i da četiri miliona eura damo za igrača možda bismo bili sigurni da takav igrač može kompenzirati Sulejmana Krpića. Vrijeme će pokazati da li smo kompenzirali njegov odlazak. Lendrić neće moći igrati Kup, ali može u prvenstvu. Imamo to što imamo, pokušat ćemo da izvučemo maksimum. Neki igrači su se vratili sa posudbe, imamo Ermina Zeca koji nije bio tu stalno, kad bi on igrao češće, onda ne bismo imali probleme. Imamo Lendrića i Zajmovića, trebalo bi biti u redu - smatra Osim.



Strateg "Plavih" naglašava da ukoliko Zec ne bude mogao igrati, kao što je ti bilo u prethodna dva mjeseca, onda bi u klub morali dovesti ofanzivnog igrača koji može igrati Kup utakmice.



Novi kapiten Željezničara Semir Štilić smatra da može pomoći ekipi u novoj ulozi.



- Ovo su bile želje prilikom ovakvog povratka. Radio sam cijeli život da dobijem nešto ovako, dodatna pogodnost je kapitenska traka. Mislim da mogu ekipi pomoći kao vođa na terenu. Ogromna želja je titula, znamo svi kada je Željo posljednji put osvojio titulu, uradićemo sve da dođemo do titule, ali puno faktora utiče na to. Ono što bude do nas uradićemo sto posto, pripremiti se dobro za svaku utakmicu i probati donijeti titulu na Grbavicu - kazao je Štilić.



Nakon prozivke ekipa je obavila trening na Grbavici. Na spisku je bilo 27 igrača - Kjosevski, Kršić, Erić, Stevanović, Pavić, Stanić, Šehić, Osmanković, Jovanović, Osmanović, Alispahić, Dacić, Sadiković, Bojo, Mehić, Mujezinović, Žerić, Štilić, Ramović, Zajmović, A. Zec, Subašić, Mujić, E. Zec, Lendrić i Cimirotić.



"Plavi" će u četvrtak i petak obaviti ljekarske preglede i trenirati u hotelu Hills, a u nedjelju, 19. januara u jutarnjim satima otputovat će u Međugorje gdje će se pripremati do 30. januara.



Tokom boravka u Hercegovini Željezničar će odigrati tri pripremne utakmice - 21. januara protiv Veleža, 25. januara protiv Širokog Brijega, te 29. januara s Rudešom.



Željezničar 31. januara odlazi na dvanaestodnevne pripreme u Antaliju. Zakazane su tri provjere - 3. februara je susret s Olimpijom, dva dana kasnije s Akhmatom, a 10. februara s ukrajinskom Zoryom. Generalnu provjeru pred nastavak sezone Željezničar će imati 15. februara kada će u Međugorju igrati sa Zrinjskim.



(FENA)