Dvadesetdevetogodišnji stoper Kenan Horić danas se u Ljubuškom priključio pripremama nogometaša Čelika, s kojim još nije zvanično i potpisao ugovor.

Foto: Arhiv

Horić, koji je nedavno raskinuo ugovor s premijerligašem Mladosti iz Doboja kod Kaknja, trebao bi nakon šest godina ponovo obući dres Čelika, u kojem je ponikao te od 2010.-2014. godine igrao za seniorski tim. Horić je iz Čelika prešao u slovensko Domžale, a karijeru je nastavio u turskom Antalyasporu i grčkom Pafosu.



- Dogovorili smo se o uslovima za potpis ugovora, ali još nisam potpisao. Ako sve bude uredu, ako do utorka, kako smo se dogovorili, budu ispoštovani uslovi koje smo dogovorili, potpisat ćemo i ugovor - najavio je u izjavi za Fenu Horić.



On dodaje da je, na poziv trenera Umita Ozata, odlučio početi pripreme i prije konačnog potpisa ugovora. Horić je bio član i juniorske selekcije Čelika koja je 2009. godine osvojila naslov bh. prvaka.



Osim Horića, ekipi se još u petak u Ljubuškom priključio i srbijanski veznjak Mile Vujašin, koji je stigao iz ekipe Mačve te sa zeničkim timom potpisao ugovor na 1,5 godinu. Zeničani su ranije vratili i veznjaka Semira Bajraktarevića te angažovali Nikolu Bjeloša iz Slavije iz Istočnog Sarajeva te Sanina Klarića, nekadašnjeg igrača Sarajeva.



Sportski direktor Čelika Edin Prljača kazao je da su se za Ljubuški odlučili zbog činjenice da u Međugorju, gdje su planirali obaviti ovu pripremnu fazu do 10. januara, nije bilo mjesta, ali ističe da je tačno da imaju i zaostalih finansijskih obaveza prema Sportskom centru u Međugorju.





(FENA)