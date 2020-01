Šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo Vinko Marinoivć obavio je danas prozivka igrača uoči početka priprema za drugi dio sezone.

Foto: Fena

Stručni štab i igrači su održali sastanak, a prvi trening je na rasporedu u ponedjeljak.



Marinoviću su se odazvali sljedeći igrači: Krste Velkoski, Mersudin Ahmetović, Amar Rahmanović, Elvis Džafić, Dušan Hodžić, Vladan Kovačević, Darko Lazić, Mario Crnički, Haris Handžić, Gedeon Guzina, Slobodan Milanović, Nathan Crepaldi da Cruz, Đani Salčin, Ahmed Hasanović, Armin Imamović, Hamza Bešić, Anel Hebibović, Mufid Salčinović, Amer Dupovac, Nebojša Gavrić, Andrej Đokanović, Numan Kurdić, Selmir Pidro, Bojan Letić, Belmin Dizdarević, Alen Mustafić, Halid Šabanović, Kenan Dervišagić, Matej Marković, Aladin Šišić, Benjamin Tatar i Dino Islamović, dok je Miloš Stanojević odsustvovao zbog visoke temperature.



Pored Marinovića, stručni štab sada čine pomoćni trener Danimir Milkanović, konsultant za fizičku spremu Eldin Jelešković i trener golmana Adi Adilović. Stručni štab i izbor pomoćnika Marinovića bit će kompletiran do početka priprema, saopćeno je iz kluba.



Uz novog šefa stručnog štaba Vinka Marinovića i njegove pomoćnike sastanku su prisustvovali član Upravnog odbora Senad Bilić i koordinator sportskog segmenta Emir Hadžić.



Članovi medicinskog tima, doktori Reuf Karabeg, Dževad Vrabac i Adnan Hadžimuratović, te fizioterapeuti Ismar Hadžibajrić, Mirza Marevac i Eldin Jarović također su prisustvovali današnjoj prozivci.



Ekipa će naredne sedmice trenirati u Sarajevu, a polazak na pripreme u Hercegovinu zakazan je za 17. januar gdje će ostati do 21. januara. U Hercegovini je planirana jedna prijateljska utakmica protiv Ljubuškog. Polazak na drugi dio priprema zakazan je za 29. januar. Ekipa će u Antaliji boraviti do 10. februara, a raspored prijateljskih utakmica bit će naknadno utvrđen.



(FENA)