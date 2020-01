Na stadionu Grbavica, domu Fudbalskog kluba Željezničar, u toku je postavljanje konstrukcije krova na istočnoj tribini.

Foto: Fena

Navijači "plavog" kluba tako će narednu polusezonu, u kojoj će se njihovi ljubimci boriti za titulu prvaka BiH, gledati u dosta boljim uslovima, barem kada su u pitanju vlasnici desetogodišnjih ulaznica i oni koji imaju pristup novoizgrađenom dijelu stadiona.



Kako je kazao generalni sekretar kluba Faruk Brković, radovi u vrijednosti oko 800.000 KM počeli su 25. novembra prošle godine i bit će završeni krajem ovog mjeseca.



- Planiramo u proljetni dio prvenstva ući s natkrivenom istočnom tirbinom. Novčana sredstva je obezbijedila UEFA, a projekt će našim navijačima donijeti novi ambient i komfor, igrači će osjetiti bolju atmosferu jer će stadion biti dosta akustičniji. Navijači će biti zaštićeni od padavina i sigurno je da ih očekuje novi ugođaj na stadionu - rekao je Brković u izjavi za Fenu.



Željezničar neće stati na ovom projektu. Naime, kada se završi krov na istočnoj tribini, klub namjerava započet projekt postavljanja fasade na sjevernu tribinu, a zatim će se okrenuti najvećem projektu do sada - rekonstrukciji južne tribine.



- Početak radova na južnoj tribini nije još uvijek određen, ali mi očekuje da bi to mogao biti septembar ove godine. Pred kraj 2019. godine obavili smo nekoliko razgovora s Vladom KS, Općinom Novo Sarajevo i predstavnicima Grada Sarajevo. Svi su iskazali interes da nam pomognu u ovom projektu, ali još uvijek nismo ništa zvanično potpisali - objasnio je generalni sekretar FK Željezničar.



Kako je kazao, projektom je planirano da nova južna tribina s oko 5.000 sjedećih mjesta, po uzoru na sjevernu, bude odaljena od terena pet do šest metara, što će sigurno doprinijeti ugođaju i atmosferi na stadionu. Konstrukcija postojeće južne tribine će ostati kao zaštita od klizišta s obližnjeg brda, a ispod tribine će se graditi parking.



- Bit će to jednostavna navijačka tribina s takozvanim kopom koji će našim najvatrenijim navijačima omogućiti da naprave još bolju atmosferu na stadionu. Neće to biti megalomanski projekt, sve će se kao i do sada raditi u duhu stadiona Grbavica - zaključio je Brković.



Po završetku svih ovih projekata Grbavica će i dalje ispunjavati 3. kategoriju FIFA-inih propozicija jer su za dostizanje 4. kategorije potrebna ulaganja u zapadnu tribinu, gdje bi se morao povećati broj mjesta za novinare i fotoreportere, potrebno je povećati broj parking mjesta te napraviti niz dodatnih korekcija i ulaganja.





(FENA)