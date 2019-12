Fudbalski klub Sarajevo dobio je trenera za naredne dvije i pol godine, a mlada selekcija Bosne i Hercegovine ostala je bez selektora.

Vinko Marinović / 24sata.info

Novi kormilar tima sa Koševa je Vinko Marinović, do jučer selektor mlade bh. selekcije.



Pregovori Marinovića i Sarajeva trajali su dosta dugo. Sve je praktično bilo završeno još prije nekoliko dana, a jučer su se dvije strane sastale u Sarajevu i finaliziral ono što su u pregovorima dogovorile.



- Drago mi je da sam došao na Koševo. Znam šta se od mene očekuje i ne bojim se izazova. Jesmo, pričali smo dosta dugo i na kraju našli zajednički jezik, rekao je Marinović za sportdc.net.



Sarajevo je inače dugo željelo da vidi Marinovića na svojoj klupi. Pregovarali su već jednom prije dvije i pol godine, a do dogovora nije došlo jer je Marinović tek praktično bio postavljen za selektora mlade reprezentacije. O tome on nije želio da priča, a o novom angažmanu je još rekao:



– Milsim da to sve što se mene tiče ide nekim normalnim putem. Borac, Zrinjski, mlada selekcija, Sarajevo. Žao mi je što moram napustiti mesto selektora u-21 selekcije Bosne i Hercegovine, ali znam da se tako dva važna posla ne mogu obavljati istovremeno. Imao sma i ponudu da radim kao pomoćnik Duška Bajevića, ali sam se zahvalio na tome. Da sam i to prihvatio opet bih napustio poziciju kormilara mlade selekcije. Sada se okrećem apsolutno izazovima na klupi tima sa Koševa. Verujem da mogu zajedno sa saradnicima na Koševu sačuvati titulu šampiona. Neće biti ni malo lako. Tu su Željezničar, Borac, pojačani Zrinjski. Ono što mi je kako važno je da znam odlično igrače Sarajeva, da mi neće trebati vremena da ih upoznajem, a odlično znam i ligu, rekao je Vinko Marinović.





