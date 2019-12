Novi trener zeničkog Čelika Umit Ozat (43 godine) odlučio je produžiti svoj boravak u Zenici, kako bi bio siguran da će imati puno bolje uvjete za rad u svom novom klubu, s kojim 6. januara iduće godine planira početi pripreme za proljećni dio sezone.

Foto: Fena

Ozat je prošle sedmice s predsjednikom Čelika Aydinom Oglunom u Istanbulu potpisao ugovor na 1,5 godinu, a već u petak je stigao u Zenicu, ali s namjerom da se zadrži jedan dan. Međutim, loš kvalitet terena na Kamberovića polju, na kojem zenički tim obavlja trenažni proces, nagnao ga je da produži boravak.



-Taj teren nije dobar i na njemu nije moguće normalno trenirati. Zato sutra idem da razgovaram s Gradom da, kada se u februaru vratimo s priprema, teren bude u optimalnom stanju, da bismo mogli nastaviti kvalitetno raditi.



Predsjedniku ću, kada se vratim u Istanbul, predložiti da odmah nakon prozivke i po obavljenim ljekarskim pregledima, tačnije 8. janara, odemo na desetodnevne pripreme u Međugorje. Na povratku bismo igračima dali dva dana pauze te već 20. januara otputovali u Antaliju (Turska)-iznosi svoj plan Ozat, koji u izjavi za Fenu dodaje da bi na pripremama u Turskoj trebali ostati sve do 10. februara.



Najavljuje da ih čeka jako puno posla, ali i ističe da sve probleme kluba ne mogu riješiti samo trener i igrači, niti predsjednik. Zato im je, kaže, potrebna podrška Grada u osiguranju kvalitetnog terena za trenažni proces.



- Kada sam dolazio, mislio sam da na proljeće imamo 22 utakmice, ali ostalo ih je samo 14. To je jako malo utakmica i odmah moramo početi pobjeđivati i osvajati bodove. Nadamo se da ćemo ostvariti i neku seriju pobjeda te brzo izaći iz opasne zone- kaže Ozat, koji najavljuje ozbiljnu rekonstrukciju tima. Potrebni su novi igrači, koji mogu osigurati stabilnost igre i bolje rezultate.



-Sigurno je da ćemo dovesti pet jako kvalitetnih igrača- po dva napadača i odbrambena te jednog veznog. O imenima za sada ne bih govorio, ali ako bismo mogli angažirati nekog jako kvalitetnog i talentiranog igrača, mislim da bismo za njega mogli osigurati novac. Moj je plan da gradimo mlad tim, jer ovdje ne planiram ostati samo jednu polusezonu. O svemu se dogovaram sa sportskim direktorom Edinom Prljačom. Naravno, bit će i odlazaka, ali prvo želimo da vidimo ko će sam izraziti želju da ode. Za sada takvih zahtjeva nema, ali i neke ćemo igrače morati otpustiti. To je sigurno - najavljuje Ozat, koji na spisku ima 31 igrača.



Proteklog vikenda, kako kaže, pregledao je većinu utakmica koju je Čelik igrao u jesenjem dijelu i osvojio samo 16 bodova u 19 mečeva te zauzima pretposljednje, 11. mjesto.



-Mislim da sam se već 80 posto upoznao s kvalitetom igrača. Ovdje je drugačija nogometna kultura, ali neće bit nimalo lakše nego što je u Turskoj. Moramo odmah početi raditi i siguran sam da, ako budemo puno i kvalitetno radili, da neće biti problema da osiguramo opstanak - uvjeren je Ozat, koji će na povrtaku u Tursku o svemu „referirati“ predsjedniku Oglunu.



Ozat dodaje kako će za svoje pomoćnike zadržati kondicionog trenera Almira Seferovića i trenera golmana Ibrahima Hodžića, koji su tokom ove sezone radili i s dosadašnjim trenerima - Turčinom Hasanom Ozerom, Hrvatom Markom Babićem i Srbijancem Slavišom Božičićem. Ozat će, tako, biti čak četvrti trener koji će ove sezone voditi Čelik, mada su na nekim utakmicama ekipu vodili i pomoćnici Seferović i Igor Jović.



(FENA)