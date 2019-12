Borac je na idealan način zaključio jesenji dio sezone u Premijer ligi BiH, pobjedom nad Slobodom u Banjoj Luci (2:1). S druge strane, novim porazom nastavljena je agonija tuzlanskog kluba, koji već 11 mečeva ne zna za pobjedu u domaćem šampionatu.

Foto: Agencije

Već na samom početku utakmice domaćin je došao do prednosti. Iz kornera je ubacio Almedin Ziljkić, a iskusni Saša Kajkut u petoj minuti glavom pospremio loptu u mrežu Slobode.



Prethodno je Stojan Vranješ pogodio prečku u trećoj minuti, a nešto kasnije isti fudbaler također bio u dobroj šansi, ali njegov udarac je prošao tik pored gola gostiju, nakon što je lopta okrznula Hodžića.



U prvom poluvremenu se rezultat ipak nije mijenjao, da bi na startu drugog dijela ponovo na sceni bio tandem Ziljkić – Kajkut. Odlično je probio stranu vezista Borca, a njegov pas rutinski u gol za 2:0 pretvorio Kajkut.



Banjalučani su nakon toga i dalje imali veći posjed lopte, dok je na drugoj strani trener gostiju Milenko Bošnjaković nešto pokušao promijeniti “tumbanjem” formacije. To je upalilo u 76. minuti, kada je Dejan Uzelac smanjio na 2:1 i donio tračak nade Tuzlacima da mogu izbjeći poraz.



Ipak, do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao i Borac je upisao trijumf kojim se bodovno izjednačio sa drugoplasiranim Željezničarom (35), dok Slobodi ostaje da tek u nekim proljetnim susretima pokuša prekinuti crnu seriju.



(SCsport)