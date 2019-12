Nakon saopštavanja odluke da se Husref Musemić razrješava funkcije šefa stručnog štaba FK Sarajevo, Fudbalski klub Sarajevo obrazlaže činjenice koje su dovele do ove odluke i druge okolnosti koje su nakon toga pogrešno percipirane u javnosti, te prenosi direktnu poruku predstavnika većinskih vlasnika upravljačkih prava Nguyena Hoaia Nama i predsjednika Upravnog odbora Senada Jahića.

Husref Musemić / 24sata.info

“Pozdravljam sve navijače Fudbalskog kluba Sarajevo.



Kao što znate nakon derbija odigranog u subotu 30. novembra 2019., klub je donio odluku razrješenja dužnosti šefa stručnog štaba. Riječ je o odluci koja je bila teška za ostale uposlenike ali i za navijače FK Sarajevo. Uprkos svemu, donesena odluka je u interesu kluba i neophodna je za daljnji napredak, te je u potpunosti podržavam. Imamo talentovanu i jako dobru momčad. U narednom periodu trebamo se regrutovati i iskoristiti vrijeme koje je pred nama te ispraviti sve pogreške iz prethodnog perioda.



Želio bih se zahvaliti gospodinu Musemiću za sav doprinos koji je ostvario. Ostavio je snažan pečat u klupskoj historiji kao igrač i trener, te će uvijek biti dio kluba. Lično ga iznimno uvažavam i poštujem, te se nadam da ćemo i u budućnosti sarađivati.



Kao jedan od vlasnika većinskih ulagačkih prava FK Sarajevo, uvjeravam sve vas da svako u klubu ima jedan jedini cilj, isti interes a to je da klub nastavi uzlaznom putanjom, te da ostvari što je moguće bolje rezultate.



U svakoj fazi razvoja, klub zahtijeva promjene i ljude koji će ih uspješno realizovati. Zamolio bih vas da vjerujete uposlenicima kluba i mojoj ljubavi prema Bordo klubu.



Samo zajedno možemo doprinijeti dobrobiti kluba.



Hvala vam” - stoji u izjavi Nama.



U izjavi predsjednika UO Senada Jahića stoji:



“Potpuno razumijem da je dio navijača i javnosti razočaran viješću da Husref Musemić više neće biti šef stručnog štaba FK Sarajevo, te apsolutno ni u jednom času niko iz trenutnog rukovodstva nije doveo u pitanje činjenicu da se radi o legendi kluba, osobi koja je dugi niz godina punog srca nosila bordo dres, na terenu i pored njega. Husref Musemić je dio bordo porodice, uvijek će ostati. Osjećam dužnost da razjasnim neodogovorena pitanja u vezi sa odlukom koju je Upravni odbor FK Sarajevo zajednički donio sa većinskim vlasnicima upravljačkih prava iz Vijetnama.



Vrlo sam zahvalan kao predsjednik kluba da smo prvih godinu dana radili složno kao tim. Bilo je iznimno teških trenutaka, poraza, trzavica, ali mi smo mi iz UO pokazali jedinstvo, podržavali šefa Musemića i njegova funkcija ni u jednom času nije bila upitna. Ni sada u razmatranju ne postoje imena koja bi mogla da ga zamijene, na tome ćemo tek raditi u narednih nekoliko sedmica.



S druge strane osjećam zahvalnost za veliki broj poruka navijača koji su slali svoju podršku i razumijevanje, navijača koji su mjesecima komunicirali prema nama nezadovoljstvo zbog načina igre našeg tima u aktuelnoj sezoni.



Razgovarali smo i sa igračima otvoreno jučer (03.12.2019.), uz duboko poštovanje prema treneru Musemiću, i trenutno ne postoji nijedan uposlenik kluba koji nije upoznat sa tim da je ovo bila racionalna odluka koja je donešena u saglasnosti sa većinskim vlasnicima upravljačkih prava. U takvom rukovodećem sastavu sa vlasnicima iz Vijetnama, na osnovu čije finansijske, logističke i moralne podrške naš klub jedino ima preduslove da se gradi ka veličini evropskog kluba došlo se do zaključka da indikatori sa terena ne zadovoljavaju te kriterije. Teško je obećavati da ćemo sutra postati evropski klub, mi to ne obećavamo. Ali dali smo obećanje da ćemo na tome raditi i ova poslovna odluka se desila na tom tragu.”- izjavio je predsjednik UO Senad Jahić.



U posljednja dva dana na adresu kluba stigla su pitanja i koja se odnose na sankcije ostalih uposlenika stručnog štaba i s tim u vezi informiše se javnost da će svi uposleni u sportskom segmentu (koordinator sportskog segmenta, stručni štab i igrači) snositi sankcije. Također, odbija se svaka implikacija koja proizilazi iz pitanja da su igrači kao kolektiv pokrenuli bilo kakvu vrstu bojkota trenera. Njihova vjernost i kvalitet su višestruko dokazani i oni također u ovom trenutku trebaju navijačku podršku kako bi se klub što prije okrenuo nastavku sezone i novim rezultatima.





(24sata.info)