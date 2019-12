Fudbalski klub Sarajevo jučer je nakon hitne sjednice Upravnog odbora uručio otkaz Husrefu Musemiću, najtrofejnijem treneru u historiji "bordo" kluba.

Husref Musemić / 24sata.info

Musemić je u trenerskoj karijeri u više navrata dolazio na klupu Sarajeva kada se klub nalazio u teškoj situaciji, zbog čega ga navijači smatraju "vojnikom kluba".



U prošloj sezoni nakon dominacije sa Sarajevom u prvenstvu i Kupu BiH osvojio je "duplu krunu", ali klub ove sezone nije igrao na tom nivou. Uprkos lošijoj formi i rezultatima, čemu je kumovao veliki broj povrijeđenih igrača na koje Musemić dugo nije mogao računati, rezultati nisu bili loši i Sarajevo se na prvom mjestu tabele tokom većeg dijela polusezone smjenjivalo sa gradskim rivalom Željezničarom.



Iako je s desetkovanom ekipom postizao solidne rezultate i zadržao ekipu u samom vrhu tabele, uprava Sarajeva je odlučila da ekipa već neko vrijeme ne igra na zadovoljavajućem nivou, te da krivicu treba snositi trener. Otkaz mu je uručen nakon drugog ovosezonskog poraz od velikog rivala - Željezničara, kolo prije kraja jesenjeg dijela sezone Premijer lige BiH.



- Mogli su sačekati s otkazom, ostalo je još jedno kolo, još par dana rada. Ako su me već morali smijeniti mogli su sačekati pauzu. Ovo nije potez velikog kluba, a Sarajevo je veliki klub. Šta je tu je, njihovo je pravo da donesu takvu odluku, a moje je da to ispoštujem, iako mislim da ovo nisam zaslužio iz više razloga. Jučer smo bili prvi s tri boda više od Želje, a danas sam dobio otkaz. Tako je to u životu i moramo biti spremni na ovakve stvari - rekao je Musemić u izjavi za Fenu.



Musemiću nije prvi put da je smijenjen s klupe Sarajeva na ovakav način, međutim, nikome nije lako dobiti otkaz u klubu kojem je posvetio život i u kojem radio predano i u periodu kada mu je zdravlje bilo ugroženo. U narednom periodu odmorit će se od fudbala, posvetit svom zdravlju i provest više vremena s porodicom, a o eventualnom fudbalskom angažmanu ne razmišlja.



Još uvijek nije poznato ko će predvoditi Sarajevo u meču protiv Zvijezde 09. Rukovodstvo Sarajeva će u narednom periodu obaviti razgovore s kandidatima za poziciju novog šefa stručnog štaba.



(FENA)