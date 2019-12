Borac je nakon više od devet godina slavio u Zenici kod Čelika rezultatom 2:1 (0:1), a Banjalučani su trijumf u 18. kolu BHT Premijer lige ostvarili nakon velikog preokreta.

Foto: Fena

Zeničani su danas poveli u 43. minuti golom Anela Dedića, ali su rezervisti Demir Jakupović u 84. te Srđan Vujaklija u trećoj minuti sudijskog dodatka osigurali gostima trijumf te produžetak serije bez poraza na osam utakmica.



Gostujući trener Branislav Krunić istakao je na pres-konferenciji nakon utakmice da su njihove dobre igre rezultat ukupno dobre atmosfere u klubu.



- Što zbog dobrog terena, što zbog dobrih pojedinaca, ali i dvije ekipe koje su danas igrale, mislim da je utakmica bila dobra. Šteta je što nije bilo i više gledalaca, jer je, iz mog ugla, bila dobra utakmica. To ne govorim samo zbog toga što smo pobijedili - kazao je Krunić.



Dodao je kako su dobro otvorili utakmicu, ali dobru igru nisu uspjeli krunisati i golom, da bi pred kraj poluvremena i primili gol.



- Čelik je u drugom poluvremenu dosta kontrolisao utakmicu, za razliku od prvog poluvremena. U tim sam momentima bio zadovoljan i da izjednačimo, ali smo na kraju postigli oba pogotka. Možda smo, kada sve gledamo, zasluženo pobijedili - kazao je Krunić.



Čelikov trener Slaviša Božičić nije bio nezadovoljan igrom, ali jeste konačnim rezultatom i činjenicom da su ostali bez bodova.



- Ne mogu da kažem da je bilo loše izdanje. Nije bilo loše. Međutim, kada u utakmicu uđete bez bočnih igrača, jer ih nemate zbog virusa, a na to se nadovežu i prinuđene izmjene, protiv jake ekipe Borca to rezultira ovim što je rezultiralo - kazao je Božičić.



Zenički starteg istakao je kako svi u klubu jedva čekaju da završi jesenji dio sezone, da bi se pokušali organizirati na drugačiji način.



- Teški su ovo trenuci, teški su ovo dani za sve nas - kazao je Božičić, koji nije želio dodatno govoriti o stanju u klubu. Nada se, kaže, da će njegovi puleni u zadnjem kolu, na gostovanju kod Mladosti iz Doboja kod Kaknja, odigrati bolje te makar ostati neporaženi.



U slučaju poraza, Čelik bi, zbog oduzeta tri boda zbog neodigrane utakmice 15. kola protiv Željezničara u Sarajevu, završio na pretposljednjem mjestu pa bi prezimili u zoni ispadanja.



Borac se, sada, sa 32 boda pomjerio na 3. mjesto, dok je Čelik sa 16 bodova ostao na 10. mjestu.



(FENA)