Nogometaši Željezničara danas su na Koševu pobijedili gradskog rivala Sarajevo sa 3:1 (1:1) u derbi susretu 18. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

Desetom pobjedom u prvenstvu, a drugom ove sezone nad Sarajevom, 'Plavi' su ponovo preuzeli čelnu poziciju na tabli sa 35 bodova, koliko ima i aktualni prvak ali sa slabijom gol razlikom.



Trener Željezničara Amar Osim nakon utakmice izjavio je da je njegov tim zasluženo slavio.



- Nije lako igrati derbije, znali smo da ako izgubimo, bit će šest bodova razlike. Igrači su odgovorili na najbolji mogući način. Bili smo mirniji od njih, ali imali su i oni svoje šanse. Ipak, mislim da smo zasluženo pobijedili - kazao je Osim



Trener "Bordo" tima Husref Musemić čestitao je rivalu na zasluženoj pobjedi.



- Možda nas je povreda Hebibovića malo unazadila jer je to vrlo bitan igrač za nas. Mi se nismo snašli na teškom terenu kao oni. Zaslužena pobjeda Želje, sve su duele dobijali. Težak poraz za nas jer je derbi. Imamo još jednu utakmicu da igramo do kraja prvog dijela sezone, sve je to još ublizu, ništa nije riješeno. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati - izjavio je Musemić.



U posljednjem, 19. kolu prvog dijela sezone ekipa Željezničara 7. decembra dočekuje Velež, dok Sarajevo gostuje protiv Zvijezde 09.





(FENA)