U duelu 18. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Zrinjski i Mladost Doboj-Kakanj podijelili su bodove rezultatom 1:1.

Foto: FENA

Zrinjski je sa epitetom velikog favorita dočekao utakmicu protiv Mladosti, ali to nije bilo nimalo lako opravdati i na terenu.



Na otvaranju utakmice nije bilo većih prilika. Domaćin je imao inicijativu, a izdvajaju se pokušaji Rustemovića i Čurjurića, no bez veće opasnosti po Velića.



Do kraja poluvremena i gosti su zaprijetili preko Nedima Hadžića, no na odmor se otišlo bez golova.



Kako je zatvoreno prvo, tako je počelo drugo poluvrijeme, no Soldo divno brani udarac Hadžića.



Meč se bližio kraju, a Zrinjski nikako nije mogao do gol šanse. No, zato jesu gosti.



Ipak, u 90. minuti domaći su stigli do boda i to sa bijele tačke. Konačan rezultat postavio je Rustemović.



Zrinjski – Mladost DK 1:1 (Rustemović 90’ (p) / Vazda 67’)





(SCsport)