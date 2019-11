Šeher je i nakon večerašnjeg 140. sarajevskog derbija ostao plave boje!

Foto: FENA

Fudbaleri Željezničara su na Koševu i po drugi put u sezoni savladali ljute gradske rivale, fudbalere Sarajeva, a ponovo su Plavi slavili nakon preokreta. Ovaj put je bilo 3:1, a tako se tim Amara Osima vratio na prvo mjesto na tabeli.



Gradski rivali sada imaju isti broj bodova, ali Plavi imaju bolju gol razliku.



Čovjek odluke je u ovom derbiju definitivno bio Semir Štilić. Fantastični veznjak Plavih je zadavao glavobolje protivničkim fudbalerima, te je bio strijelac prvog i trećeg gola Plavih, dok je asistirao za gol Sulejmana Krpića.



Derbi je počeo veoma borbeno, sa nekoliko faulova u prvih nekoliko minuta, zbog kojih nijedan tim nije uspijevao razviti pas igru.



Loptu je u prvih desetak minuta više u nogama imao Željezničar, ali u 12. minuti je uslijedio napad Sarajeva, koji je donio prvi pogodak na utakmici.



Rahmanović i Hodžić su kombinovali na lijevoj strani, a ovaj drugi je ubacio loptu u kazneni prostor, gdje je Ahmetović fenomenalnom varkom tijela prevario Osmankovića i onda zatresao mrežu Kjosevskog za 1:0.



Nije to previše uzdrmalo Željezničar, koji već za dvije minute ozbiljno prijeti preko Štilića, koji šutira preko gola.



Fantastični veznjak Plavih je bio precizniji u 29. minuti. Tada je dosuđen slobodan udarac za Željezničar na 20 metara, loptu je namjestio Štilić i majstorski pogodio golmanov ugao za 1:1.



Do kraja poluvremena se nastavilo igrati jako agresivno, sudija Kaljanac je pokazao veliki broj žutih kartona, čak osam u prvom dijelu…



Željezničar nije mogao zamisliti bolje otvaranje drugog poluvremena, pošto je već u 47. minuti stigao do vodstva, a ponovo je sjajan potez napravio nevjerovatni Štilić.



On se na lijevoj strani fenomenalnu oslobodio dvojice čuvara, centrirao na drugu stativu, a tamo je loptu spreman dočekao Krpić, koji pogađa za 1:2.



Nakon toga se igralo uglavnom na sredini terena, što je odgovaralo ekipi Amara Osima, a prvu priliku u nastavku je Sarajevo imalo preko Ahmetovića u 59. minuti.



Išao je iskosa ka Kjosevskom, koji mu je sjajno skratio ugao i odbranio njegov pokušaj.



Veliku priliku je u 64. minuti propustio Oremuš, koji je zaobišao i Kjosevskog, ali je onda iskosa promašio potpuno prazan gol…



Kaznio je Željezničar ovaj promašaj Oremuša, a ponovo je u glavnoj ulozi bio Semir Štilić, koji jeu 69. minuti sjajno proigrao Veselinovića i izbacio ga oči u oči s Džafićem, a zatim ga ruši Hodžić i to je penal.



Odgovornost je preuzeo Štilić i postigao svoj drugi gol na utakmici za veliku prednost od 1:3.



Od tog trenutka Sarajevo nije uspijevalo da ozbiljnije zaprijeti golu Kjosevskog, a u 83. minuti je viđena sporna situacija u kaznenom prostoru bordo tima, kada je Veselinović tražio penal nakon duela s Lazićem. Kaljanac je odmahnuo rukom.



U 88. minuti je Sarajevo ostalo i s igračem manje na terenu, pošto je Šerbečić prekinuo jednu kontru Plavih, te zaradio drugi žuti karton.



Do kraja je ostalo 1:3 i Željezničar je upisao veliku pobjedu koja ga vraća na prvo mjesto na tabeli, kolo pred kraj jesenjeg dijela prvenstva.



U posljednjem kolu ovog dijela će Sarajevo gostovati Zvijezdi 09, dok će Plavi dočekati Velež.







(SCsport)