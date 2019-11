Fudbaleri Sarajeva i Željezničara u subotu će na Koševu odigrati gradski derbi u okviru 18. kola Premijer lige BiH.

Foto: Fena

Trener Željezničara Amar Osim ističe da je Željezničar porazom od Širokog u prošlom kolu sebe doveo u nezavidnu situaciju, a igračima stvorio dozu pritiska zbog činjenice da Sarajevo pobjedom može otići na šest bodova prednosti.



- Samo smo sebe doveli u takvu situaciju. Mogli smo biti mirniji da smo savladali Široki, ali sličnu situaciju smo imali i pred prošli derbi kada je Sarajevo moglo otići na pet bodova prednosti. Ipak, sada bi nam poraz teže pao jer je manje kola do kraja prvenstva, toga smo svjesni i mi i oni - kazao je Osim na današnjoj konferenciji za medije.



Ističe da je snaga Sarajeva u statistici koja kaže da sutrašnji protivnik Željezničara u ovoj sezoni nije poražen na svom terenu, ali podsjeća da je i Željezničar s razlogom u vrhu ligaške tabele i da je do prošlog kola bio prvi.



- Sarajevo nema poraza kod kuće i prvo je na tabeli, to dovoljno govori o njihovoj snazi. Nismo ni mi loši, trebali smo dobiti Široki, ali nismo. I dalje smo u vrhu i nije to slučajnost. Dokazali smo sebi da smo s razlogom tu gdje jesmo. Ko se sutra bude bolje snašao može doći do tri boda - rekao je strateg Željezničara.



Navodi da bi Željezničar bio zadovoljan i remijem, ali nije siguran da isto važi i za Sarajevo koje se sigurno pred svojim navijačima želi revanširati za poraz na "Grbavici" od 5:2.



- Svi mi osluškujemo šta navijači misle. Pitajte Sarajevo da li bi im odgovarao remi nakon što su čekali tri mjeseca da se osvete. Iskreno, nama bi valjao remi protiv domaćina koji ne zna za poraz kod kuće - objašnjava Osim.



Sarajevo će za razliku od prošlog derbija u sastavu imati nekoliko važnih igrača koji su se oporavili od povreda. Osim ne vjeruje da će njihov nastup mnogo promjeniti omjer snaga na terenu.



- Sarajevo je s tim igračima od prošlog derbija osvojilo bod više od nas, tako da ne bih rekao da su oni donijeli toliku prevagu. Patili su se u Bijeljini i izgubili u Tuzli. Sigurno je da ne igraju kao lani. Mi nemamo velik fond igrača pa ne možemo mnogo mijenjati sastav u odnosu na meč sa Širokim - zaključio je Osim.



Prvotimac Željezničara Sulejman Krpić rekao je da će Željezničar na Koševu izaći spremniji i borbeniji, te da svi igrači razmišljaju samo o pobjedi.



- Spremamo se psihički i fizički, spremni smo na sve. Nije nam bitno da prikažemo lijepu igru, koliko nam je bitno da osvojimo bodove. Promašio sam penal protiv Širokog što mi se nikada nije desilo u karijeri. Za derbi sam 300 posto spreman - izjavio je napadač.



Vječiti derbi između Sarajeva i Željezničara će biti odigran sutra u 16 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase".





(FENA)