Nogometaši Zrinjskog u subotu, 30. studenoga, na stadionu pod Bijelim brijegom dočekuju Mladost, predzadnju momčad na ljestvici Premijer lige BiH, a pomoćni trener "Plemića" Nenad Gagro kaže kako stručni stožer, kao i inače, očekuje pobjedu.

Foto: Fena

- Radni tjedan bio je dobar, odrađeno je sve ono što je planom bilo predviđeno, a danas imamo još jedan trening. Igrači su spremni i normalno da su očekivanja velika, a to je naravno pobjeda - ustvrdio je Gagro.



Pomoćni trener Zrinjskog kazao je kako nema promjena kada su u pitanju ozljede.



- Van stroja su Slobodan Jakovljević, Mario Tičinović i Ivan Brkić, koji je nažalost zadobio težu ozljedu, a Dario Rugašević i Luis Ibanez su u punom trenažnom procesu i u konkurenciji su za ovu utakmicu. Imamo dovoljno igrača na broju i mislim da možemo odraditi dobar posao - naveo je Gagro.



Istaknuo je kako je ekipa Mladosti jako neugodan protivnik.



- Nikako nas ne smije zavarati to što je Mladost trenutno na pretposljednjem mjestu na ljestvici, jako su neugodni, a to su posebno pokazali na početku ove polusezone. Očekujemo tvrdu i jaku utakmicu, moramo biti spremni i ići na pobjedu, pogotovo ako uzmemo u obzir bodovni zaostatak za prvoplasiranim Sarajevom - kazao je Gagro.



Kada su u pitanju igrači obrambenog reda, Gagro dodaje kako je ekipa Zrinjskog u deficitu.



- Jakovljević je ozlijeđen, Tomislav Barbarić ne može igrati zbog kartona, a i Jasmin Čeliković ima problema s ozljedom, tako da smo tu u deficitu, ali nastojat ćemo iznaći najbolje rješenje i tko god dobije povjerenje mislim da će ga i opravdati - istaknuo je Gagro.



Ova utakmica 18. kola Premijer lige BiH odigrat će se u Mostaru s početkom u 16 sati.



(FENA)