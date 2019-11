Zajednički konfrenciju za novinare uoči sutrašnjeg gradskog derbija, u sklopu 18. kola Premijer nogometne lige BiH, upriličili su danas u Tuzli predstavnici Slobode i Tuzla Cityja.

Foto: Fena

Sloboda vapi za pobjedom koju nije okusila već devet kola i nalazi se među klubovima s dna prvenstvene tablice, dok se klub iz Simin Hana bori za naslov prvaka i izlazak u Evropu.



Šef stručnog štaba Slobode Milenko Bošnjaković istakao je da je susret dva kluba iz susjedsta duel bez izrazitog favorita.



- Treba uživati u lokalnom derbiju, s tim što su nama bodovi prijeko potrebni u borbi za opstanak. Sutra očekujemo pravu prvenstvenu utakmicu i neka bolji pobijedi. Ukoliko to budemo mi, bit ćemo presretni, a ako pobijede naši protivnici, pružit ćemo ruku i čestitati – rekao je Bošnjaković.



Igrom slučaja, već dva kola Bošnjaković predvodi ekipu Slobode protiv timova koje je svojevremeno trenirao. Slobodu je u dvije sezone vodio sedam puta, a još nema pobjedu. Na pitanje je li vrijeme za prvi trijumf na „kormilu“ ekipe s Tušnja, rekao je: "Ako ne pobijediš u zadnjih pet utakmica, onda je vrijeme da razmisliš o svom radu. Je li to pošteno?"



Zbog dva žuta kartona Bošnjaković ne može računati na Emira Jusića i Abida Mujagića, ali se nada da u rosteru ima odgovarajuće zamjene.



Bodovima za za ostanak u vrhu prvenstva BiH nada se i strateg Tuzla Cityja, Elvir Baljić.



- U dobroj smo poziciji, nalazimo se na trećem mjestu. Potrebna su nam tri boda da ostanemo gdje jesmo. Želim da ova utakmica prođe u fer i sportskoj igri, a da pobijedi onaj ko je zaslužio. Imali smo problema sa povredama, ali uvijek pokušavamo pronaći adekvatne zamjene. Ako se budemo borili kao na prošloj utakmici, možemo ostvariti dobar rezultat – naglasio je Baljić, dodavši kako bi loš teren mogao biti veliki problem, ali se nada da se niko od igrača neće povrijediti.



Trener „plavih“ iz Simin Hana kazao je da još ne zna ko će od povrijeđenih igrača moći nastupiti, ali je siguran da će svoje mjesto u napadu zauzeti prvi strijelac, Vojo Ubiparip.



Uime igrača Slobode nadu u pozitivan rezultat iskazao je Omar Pršeš, rekavši je duel s Tuzla Ciutyjem utakmica kao i svaka druga.



- Pobjeda će donijeti tri boda. Potrudit ćemo se da ih mi osvojimo, što bi nam mnogo značilo u borbi za opstanak u Premijer ligi – izjavio je Pršeš.



Kapiten Tuzla Cityja Samir Efendić, koji je nekada nosio dres Slobode, zahvalio se domaćinu zbog organizovanja zajedničke „presice“, rekavši da je to pozitivna priča bitna za oba kluba, za Tuzlu, ali i za sport općenito.



- Sutrašnja utakmica mogla bi biti jako intenzivna zbog lošeg terena, a smatram da će pobijediti ekipa koja bude više željela pobjedu i spretnije realizuje šanse koje bude stvorila. Bodovi su potrebni i nama i Slobodi, pa stoga očekujem dobru i borbenu utakmicu. I neka bolji pobijedi – poručio je Efendić.



Utakmica Sloboda - Tuzla City igra se sutra na stadionu Tušanj od 13 sati.



(FENA)