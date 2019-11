Husref Musemić, trener fudbalera Sarajeva, uoči 120. prvenstvenog vječitog derbija protiv Željezničara naglasio je da njegov tim nakon duela sa najvećim rivalom želi ostati na vrhu tabele.

Foto: AA

Prema Musemićevim riječima, protivnici se odlično poznaju, tako da bi derbi mogao odlučiti detalj, kao što je greška ili nečiji vanserijski potez.



“Ovaj derbi dočekujemo u dobroj atmosferi, i zbog pozicije na tabeli i bodovno. Atmosfera u ekipi je dobra. Imamo širi izbor igrača u odnosu na prethodne utakmice. Sve nam nekako ide na ruku. Ovaj poraz Željezničara protiv Širokog neće nas zavarati“, kazao je Musemić i dodao:



“Sigurno je da ćemo dati sve od sebe i da ćemo se potruditi da odigramo što bolje. Znajući da sa pobjedom možemo otići na zimsku pauzu u dobrom raspoloženju i analizirati sve dobre i loše strane u prvom dijelu.“



Kada je riječ o Željezničaru i tome šta se promijenilo u odnosu na prethodni prvenstveni derbi, kada je “bordo“ tim poražen sa 2:5, Musemić ističe da se promijenio jedan veoma važan detalj.



“Oni nisu puno mijenjali sastav, jedini novi igrač je Semir Štilić, koji ima kvalitet. Lucidan je i u svakom trenutku može napraviti potez koji niko ne može predvidjeti. To je jedina novina u 'Želji' u odnosu na prethodni derbi“, pojasnio je Musemić.



Šef struke “bordo“ tima nije krio da bi bio zadovoljan i remijem, uz konstataciju da ako ne možeš pobijediti, onda je bolje odigrati neriješeno.



“Moramo biti pametni, disciplinovani, ne želeći igrati utakmicu da se revanširamo 'Želji'. To je iza nas, bodove ne možemo vratiti, sada imamo priliku da osvojimo nove bodove i o tome trebamo razmišljati“, istakao je Musemić.



Krste Velkovski, kapiten lidera i aktuelnog šampiona Premijer lige BiH kazao je da su u ekipi svjesni kakva ih utakmica očekuje i da su izuzetno motivisani.



“Svi smo spremni, jedva čekamo utakmicu. Kući imamo pozitivan skor od osam pobjeda i u derbiju želimo to da nastavimo“, rekao je Velkovski i osvrnuo se na poraz 2:5 na Grbavici:



“Taj poraz ne utiče previše. Mi smo na prvoj poziciji. Utiče to što smo prošlu utakmicu dobili 2:1 u Mostaru i ovu utakmicu čekamo u odličnoj atmosferi. Znamo da smo prvi i tu želimo da ostanemo, a šta je bilo ostaje iza nas.“



Prema mišljenju Velkovskog prednost Sarajeva u 120. prvenstvenom derbiju mogao bi biti domaćin teren i činjenica da su nakon dugo vremena kompletni.



Željezničar i Sarajevo su do sada odigrali 139. takmičarskih utakmica, a u subotu će igrati 120. prvenstveni derbi. Do sada “Željo“ je upisao 36 prvenstvenih pobjeda, Sarajevo 34, a 49 utakmica završeno je neriješeno.



Gol razlika je na strani “bordo” tima, 136:135.



Vrijedi spomenuti da su u istoriju sarajevskog derbija u prvenstvu upisani Asim Ferhatović i Dželaludin Muhamerović, kao najbolji strijelci sa po šest golova.



Utakmica 18. kola Premijer lige BiH između sarajevskih rivala igraće se u subotu na stadionu “Asim Ferhatović Hase“ sa početkom u 16 sati. Sarajevo je lider na tabeli sa 35 bodova, dok je Željezničar na drugom mjestu sa tri boda manje.





