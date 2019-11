Čelik je danas uplatio dug bivšem fudbaleru Salki Jazvinu, tako da zeničani ne bi trebali imati problema sa igranjem utakmice protiv Borca u narednom kolu BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Salko Jazvin dobio novac / 24sata.info

Zenički klub bio je dužan Jazvinu iznos od 5.659 KM, a imali su rok do 26. novembra da isplate novac bivšem fudbaleru, no to nije učinjeno do jučer.



Ipak, klub sa Bilinog polja danas je uplatio dug, a iako su prekoračili rok ne bi trebali imati poblema sa odigravanjem utakmice protiv Borca.



Meč Čelika i Borca zakazan je za nedjelju sa početkom u 13 sati na Bilinom polju.





(SCsport)