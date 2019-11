Za samo četiri dana se na stadionu Koševo igra veliki gradski derbi između Sarajeva i Željezničara.

Sarajevski rivali susrest će se u 18. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine, a u boljem raspoloženju će derbi dočekati bordo tim, pošto je proteklog vikenda pobjedom nad Veležom (2:1) preuzeo lidersku poziciju. Željezničar je na Grbavici poražen od Širokog Brijega (1:2).



Upravo je Sarajevo objavilo informacije o ulaznicama za predstojeći derbi.



Cijene ulaznica su sljedeće:



Tribina “Sjever – Vedran Puljić” – 10 KM/5 KM za članove

Tribina “Istok” – 10 KM/8 KM za članove

Tribina “Zapad” – 15 KM/12 KM

Djeca do 14 godina – 2 KM

Tribina “Jug” za gostujuće navijače – 10 KM



Ulaznice možete kupiti od sutra na sljedećim lokacijama:



Srijeda 27.11.

Bordo Fan Shop od 8 do 20h



Četvrtak 28.11.

Bordo Fan Shop od 8 do 20h

Ulična prodaja na mjestima Skenderija i Tržnica Markale



Petak 29.11.

Bordo Fan Shop od 8 do 20h

Ulična prodaja na mjestima Skenderija i Tržnica Markale



Subota 30.11.

Bordo Fan Shop od 8 do 14h

Ulična prodaja na mjestima Skenderija i Tržnica Markale



Za gostujuće navijače će na Tribini “Jug” biti otvoreni ulazi: B2, B3 i B4.



Vlasnici sezonskih ulaznica imat će posebne ulaze: C5, A6, D3.



Utakmica se igra u subotu od 16 sati.





(SCsport)