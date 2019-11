Veoma uzbudljiv i zanimljiv okršaj imali su Željezničar i Široki Brijeg u sklopu posljednjeg susreta 17. kola Premijer lige BiH. Na kraju su cijeli plijen odnijeli gosti.

Foto: FK Željezničar

Uvodne minute protiču u znaku domaćih, koji preko Osmankovića propuštaju nekoliko dobrih prilika da povedu iz prekida. Zatim su Krpić i Štilić propustili kolosalne šanse da dovedu Plave u vodstvo.



I kako to već biva u fudbalu, uslijedila je kazna. Na jedan dugi centaršut u 33. minuti odlično je reagovao Bagarić i uklizavanjem loptu ugurao u mrežu domaćih za 0:1.



Svega nekoliko minuta kasnije Željo je mogao izjednačiti, Vladimir Bjelica dosudio je penal nakon faula nad Veselinovićem. No, Krpić s bijele tačke pogađa stativu, lopta se odbija od Zlomislića, od gola nije bilo ništa.



Plavi ipak dolaze do egala u 42. minuti. Bila je to filigranska akcija, Krpić je pasom aktivirao Ramovića, koji sa strane ubacuje prizemni centaršut. Na pravom mjestu je Štilić, iskusni vezista iz blizine poentira za 1:1.



Nakon odmora ponovo je sijevalo na obje strane. Željo je vršio pritisak, Široki prijetio iz kontranapada.



Konkretniji su bili domaći, ali vratar Zlomislić je bio nevjerovatan večeras. Sjajno je zaustavljao pokušaje Veselinovića, Zajmovića, dok su također neprecizni bili Alispahić, Krpić, Ramović…



I onda je ponovo uslijedila kazna za promašaje. U zadnjoj minuti regularnog dijela Bjelica je pokazao na bijelu tačku, ali ovog puta je dosudio penal za goste nakon što je Erić oborio Bagarića u šesnaestercu.



Siguran realizator najstrože kazne bio je Dino Ćorić – 1:2.



Rezultat se do kraja nije mijenjao, iako je u nadoknadi bilo još nekoliko prilika za Plave.



Željo je tako prepustio lidersku poziciju gradskom rivalu pred derbi u narednom kolu, dok se s ovim trijumfom bude evropske ambicije Širokog.





(SCsport)