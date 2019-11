Nakon reprezentativne stanke nastavlja se natjecanje u nogometnoj Premijer ligi BiH, a jedan od zanimljivijih dvoboja 17. kola bit će susret Borca i Zrinjskog u Banjaluci.

Foto: Fena

Borac je u velikoj formi s pet pobjeda u šest posljednjih kola, dok se navijači Zrinjskog nadaju kako će njihovu momčad na pobjedničke staze vratiti novi trener Mladen Žižović.



- Radi se o vrlo iskusnoj ekipi koja je u izvrsnoj formi, predvođena s nekoliko odličnih pojedinaca, prije svega Vranješom. Na početku sezone imali su nekih problema, ali u zadnjih šest kola definitivno su u najboljoj formi. Međutim, sigurno da imaju nekih svojih mana i mi ćemo ih pokušati iskoristiti - kazao je Žižović na konferenciji za novinare.



Podatak da Zrinjski nije slavio u Banjaluci više od deset godina ne zabrinjava previše novog stratega "Plemića".



- Poznat mi je taj podatak, ali moramo biti svjesni da Borac u tih deset godina nije nekoliko sezona igrao u Premijer ligi BiH. Mislim da su to podaci koji stoje, ali koji ne utječu previše na ishod utakmice. Uostalom, tradicija je tu da se ruši - poručio je Žižović.



Mostarci imaju dosta problema s ozljedama, a po Žižovićevim riječima, za sada je sigurno da u Banjaluku neće putovati Dario Rugašević i Marko Bencun.



- Imamo nekoliko igrača koji su od ranije ozlijeđeni, neki su trenirali ovih dana malo jačim intenzitetom, neke ne. Uglavnom, nakon današnjeg treninga vidjet ćemo kojih je to 18 igrača najspremnijih u ovom trenutku i u njih ćemo se pouzdati - kazao je trener.



Nakon sedam sezona koje odigrao u dresu Zrinjskog kao nogometaš, Žižović se prije desetak dana u klub vratio kao trener. Po njegovim riječima, u deset dana nije moguće uvesti neke radikalne promjene, pa mu je u ovom trenutku primarni cilj uzeti što je više moguće bodova u tri preostala kola do zimske stanke.



- Bilo je dosta oscilacija u igri u prvom dijelu sezone i želim te oscilacije do zimske pauze svesti na minimum. Onda ćemo na miru napraviti određene stvari i s puno elana ući u proljetni dio sezone - dodao je Žižović.



(FENA)