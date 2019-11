“Došao sam ovdje da radim, da napravim rezultat, drago mi je da se vraćam u svoj klub gdje sam proveo svoje najbolje igračke dane u svojoj karijeri”, kazao je novi trener Zrinjskog Mladen Žižović.

Foto: SCsport

Na press-konferenciji u Mostaru, kako prenosi Bljesak, naveo je kako je svjestan da dolazi u potpuno novoj ulozi te da su velika očekivanja ”obzirom da je Zrinjski najuspješniji klub u Bosni i Hercegovini”.



”Svjestan sam gdje dolazim, da sam imao ikakvu sumnju ne bi došao, ali siguran sam u svoj kvalitetan i iskren rad, da ću sa svojim stručnim stožerom doprinijeti Zrinjskom da postigne dobre rezultate’‘, nastavio je te kazao da će samo vrijeme pokazati je li zaista bio spreman za ovakvu ulogu.



Naveo je kako mu je poznata situacija u klubu i Premijer ligi i da je zbog toga prihvatio ulogu s velikom odgovornošću, svi trebamo gurati prema istom cilju a to je riješiti sve klubske ciljeve.



Istaknuo je da je bijeljinski Radnik imao veliko razumijevanje za njegov novi iskorak u karijeri.



‘‘Prethodni period u Bijeljini bio je jedan od najuspješnijih za klub i mene, ali ovo je nova stranica. Želim se zahvaliti bivšem klubu i igračima Radnika. Od danas nema povratka, krećem od nule i trebam se dokazati u Zrinjskom. Možda neće biti odmah kako svi očekujemo, ali ćemo početi skupljati dobre igre i rezultate”, kazao je Žižović.





(SCsport)