Pobjednička serija Borca (dobili šest mečeva zaredom) prekinuta je u Doboju kod Kaknja. Domaća Mladost otkinula je bod banjalučkom sastavu, koji je veći dio susreta bio u vodstvu.

Foto: 24sata.info

Gosti su od prvih minuta nametnuli sopstveni ritam i češće napadali gol protivnika. To se isplatilo u 27. minuti, ali ne kroz neku akciju Borca, već zahvaljujući činjenici da je kapiten Mladosti Kenan Horić igrao rukom u sopstvenom šesnaestercu.



U četvrtoj utakmici zaredom tako je Banjalučanima dosuđen penal, kojeg je u pogodak pretvorio Stojan Vranješ za 0:1.



Borac je nastavio držati konce igre do sredine drugog poluvremena, kada se Mladost konačno budi i otvorenijeg garda kreće ka golu gostiju. U 66. minuti desila se sporna situacija, bilo je evidentno igranje rukom jednog igrača Borca u kaznenom prostoru, ali sudija Mateo Musa se nije oglasio.



Ipak, domaći su dočekali da se raduju i to u 78. minuti kada je rezervista Nedim Hadžić u maniru rutinskog golgetera matirao Lučića tako što mu je loptu provukao kroz noge. Prvjenac nekadašnjeg fudbalera Sarajeva u dresu Mladosti možete pogledati OVDJE.



Potom su se prilike redale na obje strane, ali rezultat se nije mijenjao.



MLADOST – BORAC 1:1



MLADOST: Velić, Hreljić, Horić, Fanimo, Vazda, Smajlagić, Biber, Vehab, Crnički, Begić. Bajić.



BORAC: Lučić, Volkov, Jovanović, Kajkut, Danilović, Ćosić, Milutinović, Dujaković, Mirić, Vranješ, Ziljkić.



(SCsport)