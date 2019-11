Čelik je nakon preokreta na svom terenu danas na Bilinom polju u 16. kolu BHT Premijer lige s 2:1 (2:1) porazio posljednjeplasiranu Zvijezdu 09, čime su zenički nogometaši upisali veoma važne bodove.

Foto: FENA

Gosti su poveli u 5. minuti golom Ognjena Đelmića, dok je za domaći tim oba gola postigao Paragvajac Filipitto Carlos, koji je pogodio u 27. i 31. minuti.



- Mi smo odlično otvorili utakmicu, odigrali smo dobro 20 - 25 minuta, nakon čega dolazi do pada. Čelik je to znalački iskoristio i pobijedio - kazao je trener gostiju Adnan Zildžović, koji je istakao odličnu atmosferu na zeničkom stadionu i zaslužen trijumf Čelika.



Zildžović je dodao da su još 51 bod "u igri“ te da se Zvijezda 09 neće predati, odnosno da vjeruju da mogu osigurati i opstanak.



- Za nas je ovo bila veoma teška utakmica, pogotovo nakon svih dešavanja u klubu proteklih dana. Mi smo samo na momente igrali dobro, ali najvažnije je bilo da pobijedimo i osvojimo tri boda. Uspjeli smo u finišu izdržati pritisak Zvijezde i osvojiti tri boda - kazao je Čelikov trener Slaviša Božičić, koji je zbog crvenog kartona ranije morao napustiti teren.



- Moj crveni karton je apsolutno opravdan. Znate kako je kada protivnik napada, kada želite sačuvati vodstvo...Ponijelo me, jesam zagazio u teren i ne mogu da zamjerim sudiji što je donio takvu odluku - istakao je Božičić.



S obzirom da reprezentacija u ponedjeljak, 11. novembra dolazi u Zenicu kako bi se spremila za utakmicu s Italijom (15.11.), Božičić najavljuje da će morati otići negdje na mini-pripreme izvan grada.





