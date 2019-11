Čelik je trijumfom protiv nogometaša Zvijezde 09 rezultatom 2:1 (2:1) u 16. kolu BHT Premijer lige Bosne i Hercegovine prekinuo i negativnu seriju od tri uzastopna poraza.

Zeničani su, pred oko 1.500 gledalaca na svom stadionu Bilino polje, do trijumfa došli preokretom. Bivši igrač Čelika Ognjen Đelmić dobro se snašao u 5. minutu, zaobišao i golmana Bojana Pavlovića te poslao loptu u mrežu za vodstvo Zvijezde 09 rezultatom 1:0.



Golman Čelika Pavlović u 8. minuti odbranio je šut glavom kojeg je sa oko sedam metara uputio Kristijan Tojčić.



Čelik je u 27. minuti, nakon ubačaja Ermina Huseinbašića sa desne strane za Anela Dedića, čiji je šut glavom zaustavila stativa, poravnao na 1:1. Strijelac je bio Paragvajac Filipetto Carlos, koji je odbijenu loptu prihvatio na oko osam metara od gola te je poslao u mrežu.



Minutu kasnije Dedić je mogao dovesti domaćina i u vodstvo, nakon šuta sa oko 13 metara po sredini gola. Carlos je u 31. minuti postigao i drugi gol, za potpuni preokret i vodstvo Čelika od 2:1.



Carlosa je prethodno uposlio Ševko Okić, a Paragvajac je šutirao sa oko 10-ak metara iskosa s lijeve strane. Lopta je na putu do gola gostiju okrznula odbrambenog igrača Dušana Babića te prevarila golmana gostiju Miluna Avramovića i odsjela u mreži.



Čelik je u 55. minuti, nakon prizemnog šuta Dedića sa oko 17 metara, ponovo pogodio desnu stativu gostujućeg gola. Domaćini ovog puta nisu odbijenu loptu uspjeli pospremiti u mrežu.



Minutu kasnije Čelikov stoper Slavko Brekalo šutirao je glavom sa oko sedama metara, a golman Avramović ispod prečke izbio loptu u korner. Avramović je i u 62. minuti odbranio Dedićev šut sa oko 16 metara.



Gosti su do kraja pokušavali poravnati, ali im to nije pošlo za rukom pa su sa šest bodova ostali na zadnjem mjestu. Čelik, sada s 19 bodova, nakon nepotpunog 16. kola napredovao je za jedno mjesto na tablici pa je sada osmi.



Zeničani su u sudijskom vremenu ostali bez trenera Slaviše Božičića, kojem je zbog prigovora sudija Admir Šehović pokazao crveni karton pa je do kraja utakmicu pratio sa zapadne tribine.



