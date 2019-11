Fudbaleri Radnika i Sarajeva su u okršaju u 16. kolu u Bijeljini podijelili bodove odigravši neriješeno 1:1, na Gradskom stadionu.

Foto: FK Sarajevo

Oba gola su viđena u drugom dijelu utakmice, na čijem je samom startu Sarajevo stiglo u vodstvo autogolom Miloša Simonovića, a Radniku je bod u finišu donio mladi rezervista Vladimir Bradonjić.



Tako je Radnik ponovo ostao neporažen na svom stadionu.



Jako lijepu kombinaciju su fudbaleri Radnika odigrali već u 3. minuti. Tada se Dejan Maksimović našao u prilici, šutirao je iz okreta sa 10-ak metara, ali ga je izblokirao Šerbečić i loptu je uhvatio Kovačević.



Nakon toga je na drugoj strani iz slobodnjaka prijetio Benjamin Tatar, ali je lopta otišla pored gola Luke Bilobrka.



Novi opasan napad Radnika vidjeli smo u 15. minuti. Tada je Mahir Karić fantastično proigrao Maksimovića, koji se spetljao u kaznenom prostoru Sarajeva i loptu predao gostima.



Kako je vrijeme odmicalo, tempo igre je postaojao sve viši, igralo se borbeno, ali izostajale su prava prilike na obje strane.



Sarajevo je u finišu poluvremena imalo inicijativu, Anel Hebibović je nekoliko puta sjajno probijao po desnoj strani, ali njegovi centaršutevi na kraju nisu pronalazili mete.



Tako se na odmor otišlo bez golova, a drugi dio počinje na šokantan način po Radnik.



Samo što se krenulo s centra, Simonović je vratio loptu Bilobrku, koji se spremao da je ispuca na polovinu gostiju, ali je ona u posljednji tren odskočila od neravninu na terenu i završila u mreži Radnika za 0:1.



U 59. minuti su gosti tražili i jedanaesterac zbog igranja rukom jednog domaćeg fudbalera, ali Elvir Mujić nije odlučio da pokaže na bijelu tačku.



Nakon toga je inicijativu preuzeo Radnik, a Sarajevo je bilo jako opasno iz kontri, koje je predvodio Tatar.



Prvi opasniji napad u nastavku je Radnik imao u 78. minuti, kada je Peco odigrao povratnu loptu, iz drugog plana se ubacio Đurić, koji ipak nije uspio uputiti udarac.



Bio je to nagovještaj velikih problema za Sarajevo, pošto je Radnik tri minute poslije stigao do poravnanja. Tada su domaći odigrali fantastičnu akciju, iskusni Đurić jedodao do mladog rezerviste Bradonjića, koji matira Kovačevića.



Uslijedila je velika ofanziva Radnika, koji je želio do potpunog preokreta, Sarajevo se uglavnom branilo, ali je u finišu Sarajevo imalo veliku priliku, kada je Bilobrk sjajnom intervencijom spasio svoj gol.



U sudijskoj nadoknadi se pred svojim golom poigravao Kovačević, oduzeo mu je loptu Bradonjić, kojeg je golman Sarajeva ipak uspio zaustaviti…



Domaći su smatrali da je Bradonjić fauliran, ali Mujić se ni ovaj put nije oglasio.



Završeno je 1:1, Sarajevo je ostalo prvo, ali će Željezničar, ukoliko danas slavi u Tuzli, preuzeti vrh.



(SCsport)