Nogometni klub Čelik do kraja dana mogao bi izmiriti sve prispjele obaveze prema bivšim članovima kluba, zbog kojih su suspendirani i jučer nisu igrali utakmicu 15. kola BHT Premijer lige na gostovanju kod sarajevskog Željezničara, izjavio je za Fenu generalni sekretar zeničkog kluba Ismar Huskić.

Arhiv / 24sata.info

- Sve obaveze, kao i one koje smo dužni isplatiti do 7. novembra, bit će izmirene tokom dana. U srijedu, 6. novembra, s početkom u 14 sati bit će održana i pres-konferencija u klupskim prostorijama, a mi se nadamo da će se tada obratiti i predsjednik Aydin Olgun - kazao je Huskić.



On je kazao kako su iz Turske prvi saradnici Ogluna već stigli u Zenicu te da će se situacija oko suspenzije brzo riješiti te će u subotu, 9. novembra, Čelik na Bilinom polju, u okviru 16. kola Premijer lige, ugostiti Zvijezdu 09.



- Predsjednikovi ljudi imaju drugačiju sliku nego što je stanje u Čeliku, ali ko je kriv i odgovoran - vjerovatno njihovi saradnici, koji su iz iste zemlje. I ja sam vidio da su neke nepravilnosti, uočio i saznao neku drugu "istinu". Ja sam njima predočio onako kakvo stanje jeste ovdje, ali oni mnogo toga nisu znali. Danas, najkasnije sutra bit će izmirene sve obaveze na osnovu svih suspenzija - najavio je Huskić.



Podsjetimo, Čelik je bio dužan isplatiti bivšim igračima Aleksandru Majdancu 6.800, Tariku Adiloviću 25.000, Tinu Karamatiću 10.000, zatim pomoćnom treneru Asimu Hrnjiću 4.322 te Nogometnom klubu Vitez iz Viteza za transfer nogometaša Vedrana Vrhovca 30.000 KM, a do 7. novembra moraju platiti i 7.814 KM bivšem treneru Jasminu Đidiću, kao i još 10.942 KM bivšem golmanu Ratku Dujkoviću.



Trener Slaviša Božičić danas će u 15.30 sati, prema planu, održati trening sa svim igračima. On je istakao kako se, s obzirom na to da je utakmica protiv Željezničara registrovana službenim rezultatom 3:0 za sarajevski tim, u subotu moći igrati i Marko Perišić te Vedran Vrhovac, koji su bili suspendirani zbog kartona.



(FENA)