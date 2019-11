Navijači Nogometnog kluba Čelik okončali su jednosatni, mirni protest ispred istočne tribine Stadiona Bilino polje, tokom kojeg su od nadležnih u klubu tražili razlog neplaćanja duga prema bivšim igračima i trenerima, što je prouzročilo i aktiviranje suspenzije te neodigravanje današnje utakmice na Grbavici protiv Željezničara

Foto: Fena

Navijačima se obratio samo generalni sekretar kluba Ismar Huskić, koji je kazao kako je sve povjerioce ponovo kontaktirao te tražio dodatno vrijeme za isplatu, ali da nije naišao na razumijevanje svih pa je automatski na snagu stupila suspenzija.



Huskić je večeras najavio i svoju ostavku.



-Što se tiče moje ostavke, sutra ću razgovarati s njima, prenijeti im svoje viđenje, podnijeti izvještaj o rada u prethodne dvije godine…



Pokušao sam učiniti sve da se ovo riješi, ali Uprava nije riješila. Imali smo obećanje da će biti riješeno, ali zbog čega nije riješeno ja ne znam - kazao je Huskić, koji je izrazio nadu da će uskoro biti sazvana pres-konferencija, na kojoj će se klupski zvaničnici oglasiti.



Navijači su tražili sastanak s predsjednikom Aydinom Olgunom. Huskić je na novinarsko pitanje ko je Uprava Čelika, odnosno ima li, osim Olguna, Čelik Upravu, kazao da klub ima upravno tijelo.



-Nije moje da komentarišem. Ima ko koliko radi, ko ne radi... To nije u mojoj nadležnosti, ali se nadam da će se ovo riješit i- kazao je Huskić.



Ishod sastanka pratio je i trener Slaviša Božičić, koji je također kazao kako ne može ništa komentarisati, ali da se nada da će iz ove situacije izaći jači.



-Razumijem ljude koji traže svoja potraživanja; Savez, s druge strane, provodi svoj zakon… Ali, mi moramo izvući pouku, da se više nikada ne ponove ovakve stvari. Ja sam trener, koji o tome ne može da priča, ali nadam se da će ovo biti na pamet svima i da će se mnoge stvari već od sutra krenuti da rješavaju - kazao je Božičić i dodao kako će se samo baviti nogometom.



Najavio je kako će, uprkos svemu, on nastaviti s radom te da ova situacija, koja bi klub, osim gubljenja meča službenim rezultatom 0:3, mogla “koštati” i dodatnog gubitka bodova - prema Pravilniku Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine od tri do 12 bodova.



-Ne želim da bježim, kada su teški trenuci. Želim da ostanem uz ekipu, uz momke koji zaslužuju. Naravno, i uz klub pa, sada, ako u nekom trenutku i budem kolateralna šteta, neka budem kolateralna šteta, ali znam da sam iskreno i pošteno ovom klubu dao sebe - kazao je Božičić.



Čelik je, podsjetimo, do petka, 1. novembra, bio dužan isplatiti bivšim igračima Aleksandru Majdancu 6.800 KM, Tariku Adiloviću 25.000 KM, Tinu Karamatiću 10.000 KM, zatim pomoćnom treneru Asimu Hrnjiću 4.322 KM, Nogometnom klubu Vitez iz Viteza za transfer nogometaša Vedrana Vrhovca 30.000 KM.



Čelik do 7. novembra mora platiti i 7.814 KM bivšem treneru Jasminu Đidiću te 10.942 KM bivšem golmanu Ratku Dujkoviću.



(FENA)