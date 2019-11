Velež i Sloboda su u derbiju starih rivala u 15. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine remizirali odigravši 2:2. Rođeni su u ovoj utakmici bili mnogo konkretniji, kontrolisali su utakmicu gotovo cijelim njenim tokom, ali je Sloboda uspjela doći do boda.

Foto: Facebook

Tuzlaci su praktički iskoristili svoje jedine dvije prilike i tako se kući vraćaju sa velikim i dragocjenim bodom.



Velež je od početka utakmice bio bolji protivnik na terenu, a zaprijetio je već u 3. minuti. Tada je Urdinov uputio centaršut s lijeve strane, nesigurni Lakić je odbio do Brandaa koji šutira preko gola.



Ekipa Milenka Bošnjakovića je igrala otvoreno, što je omogućilo Rođenim da imaju više prostora za svoje napade, dok Sloboda nije uspijevala prijetiti.



U 18. minuti dvije prijetnje domaćih po gol Lakića. Bili su to dalekometni pokušaju Ćivića i Brandaa, koji nisu previše zabrinuli golmana Tuzlaka.



Nakon toga je uslijedio miran period igre, koji je okončan pogotkom Veleža za 1:0 u 36. minuti. Ferreyra je ubacio s desne strane, Lakić pogriješio i sudario se sa svojim saigračem Jusićem, a odbijenu loptu u mrežu posprema Denis Zvonić.



Ipak, do kraja poluvremena Sloboda dolazi do poravnanja iz prve svoje prave akcije. Armin Hodžić je fenomenalno uposlio Bekrića, on se majstorski oslobodio Zvoniča i matirao Bobića za 1:1.



Rođeni furiozno otvaraju drugo poluvrijeme, pa su prednost vratili nakon samo šest minuta. Odigrali su domaći kratku kombinaciju nakon kornera, loptu je ubacio Behram i sjajno pronašao Fajića, koji udarcem glavom pogađa mrežu gostiju za 2:1.



Sloboda sljedeći put prijeti u 61. minuti i tada ponovo dolazi do poravnanja.



Amer Bekić je primio loptu u kaznenom prostoru, srušio ga je Dario Ferreyra, a sudija Topalović pokazao na bijelu tačku. Bekić je i preuzeo odgovornost, te hladnokrvno pogodio rašlje gola Bobića za 2:2.



Nakon toga je tempo igre opao, te Velež nije uspijevao uspostaviti terensku inicijativu kakvu je imao prije toga.



Prijetili su Fajić i Brandao dvadeset minuta prije kraja, ali ti pokušaji nisu zabrinuli Lakića.



Do kraja se Sloboda branila i uspjela odbraniti te se u Tuzlu vraća sa dragocjenim bodom.



Velež – Sloboda 2:2 (Zvonić 36’, Fajić 51’ / Bekrić 44’, Am. Bekić 62'(p))





Ognjen Đelmić srušio Zrinjski!



Ekipa Zvijezde 09 pobrinula se za veliko iznenađenje u 15. kolu Premijer lige BiH. Iako su bili domaćini, svakako niko nije očekivao trijumf “fenjeraša” nad aktuelnim viceprvakom Zrinjskim.



Već u uvodnim minutama susreta Zvijezda je djelovala konkretnije te je možda i to malo iznenadilo Plemiće. Uputili su domaći nekoliko dalekometnih šuteva prema vratima Ivana Brkića da bi 13. minuti poveli upravo preko jednog takvog pokušaja.



Raspalio je sa dvadesetak metara loptu iskusni Ognjen Đelmić, a njegov projektil, nakon što je pritom okrznuo jednog igrača gostiju, odsjeo u sami gornji ugao gola Zrinjskog.



Nakon toga terensku inicijativu su preuzeli puleni Harija Vukasa, storili su i nekoliko dobrih šansi Plemići. Prosto je nestvarno šta u jednoj od tih prilika nije iskoristio Petar Kunić, koji je sa Stanićem istrčao sam pred golmana domaćih Avramovića, ali nije uspio poentirati.



Imala je i Zvijezda 09 svojih šansi, ali ostalo je 1:0 do poluvremena.



U nastavku meča Zrinjski je imao više loptu u nogama, ali puno konkretnija je ponovo bila domaća ekipa, koja je djelovala mnogo opasnije. Zrnjski jeste imao neke polušanse, ali bili su to slabi pokušaji da bi se ugrozio Avramović.



Sve je riješeno pet minuta prije kraja, ponovo je u glavnoj ulozi bio Đelmić. Tomislav Barbarić se poigravao na polovini Zrinjskog, iskusni ofanzivac mu oduzeo loptu i rutinski potom matirao Brkića za, kako se ispostavilo, konačnih 2:0.



Ovo je prvi trijumf ove sezone Zvijezde 09, i to potpuno zaslužen.



ZVIJEZDA 09 – ZRINJSKI 2:0





Golom Nukića Tuzla City do tri boda protiv Mladosti



U susretu 15. kola Premijer lige BiH, na stadionu Tušanj u Tuzli nogometaši Tuzla Cityja pobijedili su ekipu Mladosti iz Doboj Kaknja rezultatom 1:0 (1:0).



Susret je protekao u inicijativi domaćih igrača, ali su tri boda osvojili samo jednim pogotkom.



U 22. minuti domaći tim imao je prvu ozbiljnu šansu. Nemanja Zlatković je asistirao Mirsadu Ramiću koji se našao nekoliko metara od gola, ali se spetljao i šansa je otišla u nepovrat.



Četiri minute kasnije ekipa iz Simin Hana je povela. Vojo Ubiparip je iz pozadine poslao „dugu“ loptu prema Ajdinu Nukiću. Odbrana Mladosti je djelovala konfuzno i napadač domaćih sigurno je pogodio za 1:0.



U 29. minuti Ubiparip je mogao povećati rezultat, ali je iz dobre prilike šutirao pokraj gola.



U nastavku utakmice golman gostiju Emir Velić dva puta je dobro intervenisao prilikom udaraca Dženisa Beganovića (70.) i Voje Ubiparipa, koji se u 74. minuti sam našao pred vratima gostiju.



Tuzla City je ovom pobjedom ostao u gornjem dijelu tabele, istovremeno prekinuvši niz od dva poraza.





(FENA / SCsport)