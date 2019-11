Četiri utakmice 15. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine igraju se danas, a fokus je na susretuderbiju kola koji se igra na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase gdje će Sarajevo ugostiti Široki Brijeg.

Foto: 24sata.info

Sarajevo ne igra ni blizu kvalitetno kao prošle sezone, međutim bordo klub je i dalje na vrhu tabele. Kao što je trener Husref Musemić rekao, poboljšanje igre nije garant za bodove. Bordo tim će imati motiv više u ovom susretu, a to je “osveta” za eliminaciju iz Kupa. U posljednja tri okršaja Široki je upisao dvije pobjede i jedan meč je završen remijem.



Široki Brijeg više ne smije prosipati bodove i pobjedom na Koševu žele se vratiti u gornji dio tabele. Trener kluba sa Pecare, Toni Karačić, neće moći računati na tri igrača, a kartonirali su Marić i Franjić, dok je povrijeđen Knežević. S druge strane Musemić ima konstantne probleme s igračim kadrom, a ovaj put bit će jači za Velkoskog, Đokanovića i Hebibovića, kojem je smanjena kazna.



Ranije će u terminu od 13:30 biti odigrane tri utakmice, a Tuzla City će na Tušnju dočekati Mladosti iz Doboja kod Kaknja. Tuzlanski klub je u lošoj formi, a dva vezana poraza upalila su alarme i pobjeda protiv Mladosti nameće se kao imperativ. S druge strane i klub iz Doboja kod Kaknja je pod imperativom osvajanja bodova, jer se nalazi u opasnoj zoni sa samo 12 bodova iz dosadašnjih 14 kola.



Ova dva kluba do sada su odigrala četiri utakmice, a Tuzla City je dobio tri susreta, dok je jednom slavila Mladost. Zanimljivo, u svim mečevima pobjede su ostvarile gostujuće ekipe. Domaći tim u ovoj utakmici ne može računati na kapitena Efendića koji je u Banja Luci dobio crveni karton dok je upitan nastup i Hasanovića zbog povrede.



Očekuje nas i izuzetno zanimljiva utakmica i u Mostaru gdje se sastaju Velež i Sloboda. U redovima mostarskog kluba vlada odlična atmosfera nakon dvije vezane pobjede protiv Zrinjskog i Čelika, a sa druge strane Sloboda je u prošlom kolu uspjela ostati neporažena protiv Sarajeva uz sve probleme u posljednje vrijeme. U redovima Veleža Hasanović će preskočiti ovu utakmicu zbog suspenzije, dok se Vehabović žalio na povredu, ali trener Feđa Dudić će donijeti odluku uoči utakmice.



Zvijezda 09 će se sastati sa Zrinjskim u Ugljeviku. Tim iz Etno sela Stanišići u prošlom kolu protiv Mladosti pokazala je da može biti opasna, ali ponovo je upisala poraz i to šesti u nizu u domaćem prvenstvu. Zrinjski je apsolutni favorit u ovom meču i potrebna je pobjeda Plemićima kako bi uhvatili priključak za gornjim dijelom tabele. Hariju Vukasu nedostaju neki fudbaleri. Van stroja je i dalje Damir Šovšić kao i Miljan Govedarica, a povrijeđeni su i Slobodan Jakovljević i Pero Stojkić. Edin Rustemović ima tri žuta kartona.



Susreti Sarajevo – Široki Brijeg i Velež – Sloboda su u direktnim prenosima na Moja TV, dok meč Zvijezde 09 i Zrinjskog možete gledati na kanalu Arena Sport.



Premijer liga BiH, 15. kolo, subota:



13:30 Tuzla City – Mladost DK

13:30 Velež – Sloboda (Moja TV)

13:30 Zvijezda 09 – Zrinjski (Arena Sport)

17:00 Sarajevo – Široki Brijeg (Moja TV)



Nedjelja:



16:00 Borac – Radnik (BHT)

16:30 Željezničar – Čelik (Moja TV)





(SCsport)