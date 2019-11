Ekipa Sarajeva utakmici sa Širokim Brijegom pristupa maksimalno ozbiljno, motivirano i borbeno, te će učiniti sve kako bi ostvarila pobjedu, istaknuto je danas na pres-konferenciji Fudbalskog kluba Sarajevo, uoči meča u sklopu 15. kola Premijer lige BiH.

Foto: Fena

Kako je kazao šef stručnog štaba Bordo tima Husref Musemić, poslije remija u Tuzli u prošlom kolu sa Slobodom fudbaleri Sarajeva žele odigrati utakmicu nakon koje neće imati za čim žaliti, bez obzira na to kakav bio rezulat.



- Moramo učiniti sve, maksimalno, ozbiljno, motivisano i borbeno i doći do željenog cilja, a naš cilj je pobjeda - potcrtao je Musemić, navodeći kako je Široki ekipa koja ima kvalitetne igrače, pogotovo prema naprijed, te da u datom trenutku može napraviti probleme.



Kada se radi o igračkom kadru, Musemić podsjeća da ekipa Sarajeva raspolaže s tri igrača više, nego što je to bilo u utakmici sa Slobodom, odnosno da je ojačana za Velkoskog, Đokanovića i Hebibovića.



- Sigurno je da moramo puno kvalitetnije odigrati, ukoliko mislimo pobijediti Široki, nego što je to bilo u Tuzli u svim segmentima igre koji čine fudbal, uključujući i voljni moment - precizirao je šef stručnog štaba FK Sarajevo.



Odgovarajući na novinarska pitanja, Musemić je kazao kako je bitno imati na klupi igrače koji mogu poboljšati kvalitet igre i preokrenuti meč u vlastitu korist. Naveo je kako poslije meča sa Širokim slijedi utakmica s Radnikom, a nakon toga nova pauza koju će ekipa Bordo tima iskoristiti na najbolji mogući način. Konstatirao je, istovremeno, kako ekipu očekuju zahtjevne i teške utakmice u naredna četiri kola, te da to nameće imperativ puno bolje igre i truda, odnosno da situacija u Tuzli nije ono što Sarajevo treba da bude.



Prvotimac Sarajeva Miloš Stanojević također smatra da igrači Bordo tima u utakmici sa Širokim Brijegom trebaju dati sve od sebe - sto posto svojih mogućnosti kako bi došli do pobjede.



- Svi znamo koliko utakmica protiv Širokog Brijega može da bude zahtjevna i teška, ali isto tako znamo koliko navijači priželjkuju bodove protiv njih. Tako da je naše da izađemo na teren, a navijači da popune stadion, i ja se nadam pozitivnom rezultatu - poručio je Stanojević.



Utakmica između Sarajeva i Širokog Brijega na rasporedu je u subotu od 17.00 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase".



(FENA)